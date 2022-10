GUANGZHOU, Chine, 21 octobre 2022 /CNW/ - La santé et les loisirs, l'une des sections d'exposition importantes de la 132e Foire de Canton (« la Foire »), attire de nombreuses entreprises de grande qualité qui y participent avec enthousiasme, présentant de nouveaux produits et de nouvelles technologies, en recherchant de nouveaux développements et de nouvelles occasions d'affaires, et en fournissant également de nouvelles sources d'inspiration pour les loisirs et les divertissements quotidiens.

Au cours de cette Foire de Canton, Guangzhou Zhuoyuan Virtual Reality Technology a présenté une variété de jeux de réalité virtuelle, y compris VR Marines, un appareil de divertissement de réalité virtuelle, VR Magic UFO, auquel cinq personnes peuvent jouer en même temps, et le premier jeu de réalité virtuelle dans le métavers au monde appelé VR Treadmill, établissant une nouvelle tendance dans l'aptitude à la réalité virtuelle en réalisant la perception adaptative intelligente de la démarche de mouvement spatial. Des algorithmes de détection et de contrôle intelligents permettent de percevoir avec précision lorsque l'utilisateur marche, d'une manière adaptative et non perturbatrice, donnant ainsi l'occasion à ce dernier de profiter d'une expérience de mouvement réel.

Plus de 60 personnes composent l'équipe chargée du contenu original, qui détient 283 brevets et certificats de propriété intellectuelle. Pour la première fois dans l'industrie provinciale, la technologie de base de la plateforme de simulation dynamique à degrés de liberté multiples, à haute dynamique et à réponse rapide a remporté le premier prix du progrès scientifique et technologique du Guangdong.

« Les jeux alimentés par la réalité virtuelle sont de plus en plus populaires auprès des familles et font désormais partie des loisirs quotidiens et des rassemblements sociaux du public, en particulier les jeunes générations. Les consommateurs sont plus susceptibles d'être impressionnés par le contenu de jeux et de produits de réalité virtuelle novateurs et bien faits qui offrent un fort sentiment de confort et une expérience exceptionnelle. L'industrie du jeu en réalité virtuelle remet également davantage l'accent sur l'innovation technologique et continue de produire du contenu original de grande qualité afin d'obtenir une meilleure rétroaction du marché », a déclaré M. Du Jiawei, spécialiste des opérations de commerce extérieur de la technologie de réalité virtuelle de Zhuoyuan.

Un autre exposant du secteur de la santé et des loisirs, Swiftech Company Ltd, l'une des premières entreprises engagées dans la recherche, le développement et la production de produits gonflables extérieurs en Chine a présenté Mini Golf aux acheteurs du monde entier lors du salon. Se distinguant des trampolines et toboggans aquatiques gonflables traditionnels, qui sont tous des produits de plein air, Mini Golf permet aux enfants de s'amuser dans le confort de leur propre maison.

Les exposants participant à la Foire de Canton ont davantage l'occasion de réseauter avec des amis et des gens d'affaires, ce qui leur permet d'améliorer le contenu des produits, d'élaborer de nouvelles idées et de rendre leurs entreprises plus concurrentielles.

