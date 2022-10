La 132e Foire de Canton ouvrira en ligne le 15 octobre avec des services améliorés et à plus grande échelle

GUANGZHOU, Chine, le 7 oct. 2022 /CNW/ - La 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine, aussi connue sous le nom de « Foire de Canton », ouvrira virtuellement ses portes le 15 octobre 2022. Afin de mieux servir les acheteurs du monde entier, la dernière édition de la Foire verra une augmentation du nombre d'exposants, ouvrira plus longtemps et enrichira ses fonctionnalités en ligne. Tirant parti de l'actualisation de l'exposition et de ses services en ligne, l'événement offrira une plateforme de coopération commerciale aux entreprises mondiales dans ses 50 sections couvrant 16 catégories de produits.

35 000 exposants réunis en ligne

La 132e Foire de Canton a élargi l'échelle de l'exposition et présente davantage d'exposants de qualité. En plus des 25 000 exposants originaux, 10 000 autres ont sollicité une présence en ligne. Ces entreprises représentent ce qui se fait de mieux dans le secteur manufacturier chinois, offrant un choix sans pareil aux acheteurs mondiaux. Ces 10 000 « nouveaux visages » incluent des « petites géantes » spécialisées dans des secteurs de niche, des entreprises de haute technologie et des manufacturiers spécialisés.

Durée prolongée

Tenue en ligne depuis sa 127e édition - en raison de la pandémie de Covid-19 -, la plateforme Web de la Foire de Canton a offert une visibilité pendant une durée de dix jours. Un autre point saillant de la prochaine Foire est la prolongation de la durée des services associés, dont dix jours de diffusion en direct pour les exposants, la prise de rendez-vous et la possibilité de négociation, en plus de cinq mois de visibilité en ligne, avec possibilité de communications instantanées, de jumelage et d'autres services. Autrement dit, les services d'exposition en ligne de la Foire de Canton seront accessibles du 15 octobre au 15 mars 2023.

Entre-temps, d'autres fonctionnalités en ligne améliorées seront offertes lors de la prochaine Foire. Des efforts seront également déployés pour optimiser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et le jumelage commercial. Les fournisseurs de services de fret, d'entreposage et de financement sont invités à participer et à fournir des garanties aux entreprises pour compléter le cycle commercial. Plus de 130 zones pilotes de commerce électronique transfrontalier et cinq plateformes de cybercommerce se joindront également à la Foire, au profit d'une synergie des divers modèles et activités commerciaux.

La Foire d'importation et d'exportation de Chine a été fondée au printemps de 1957. Tenue à Guangzhou chaque printemps et chaque automne, ce qui est, dans les faits, la plus grande exposition hors ligne au monde est considérée comme le baromètre du commerce extérieur chinois.

