GUANGZHOU, Chine, 11 octobre 2022 /CNW/ - Le 15 octobre, la 132e Foire de Canton s'ouvrira sur le thème « Connecter la circulation nationale et internationale ». Dans le cadre de cette édition, on s'attend à ce que plus de 35 000 entreprises participent à l'événement virtuel, qui présentera 16 catégories de produits différentes et 50 sections d'exposition. Par l'intermédiaire de son site Web mis à jour qui permet une recherche de produits plus efficace et différents événements de jumelage entre fournisseurs et acheteurs, la 132e Foire de Canton offrira une expérience de négociation sans accrocs et des services améliorées aux entreprises du monde entier.

image

Les acheteurs peuvent maintenant trouver les produits dont ils ont besoin de façon plus ciblée grâce à l'optimisation de la recherche, plus précisément grâce à un algorithme de recherche mis à jour. De plus, grâce à un plus grand nombre d'options de filtres, comme les modes commerciaux et les destinations d'exportation, les visiteurs peuvent utiliser la plateforme en ligne de la Foire avec une précision accrue. De nouvelles fonctions ont été élaborées en matière de communication instantanée. Les visiteurs peuvent maintenant envoyer des fichiers et des cartes professionnelles par messagerie instantanée pour faciliter le réseautage. La Foire surpasse les attentes en faisant en sorte que les fonctionnalités, les services et les activités du site Web contribuent à créer une meilleure expérience pour les utilisateurs.

De plus, la 132e Foire de Canton organisera des événements bien conçus et adaptés pour permettre une expérience d'achat et de vente plus efficace. Plus de 40 événements de promotion du commerce mondial « Trade Bridge » visent à établir des liens entre des entreprises multinationales d'approvisionnement de grande envergure et des fournisseurs chinois de différentes industries, couvrant les marchés clés de la Foire de Canton comme les pays qui participent à la Belt and Road Initiative, les membres du Partenariat régional économique global (PREG) et les principaux pays d'origine des acheteurs.

« La Foire de Canton réunit des entreprises exceptionnelles de différentes localités en Chine et facilite le jumelage commercial avec des acheteurs internationaux. Il s'agit d'une plateforme de premier plan pour la coopération mutuelle au sein des communautés d'affaires du monde entier », a déclaré Michael Schumann, président de la Fédération allemande pour le Développement Économique et le Commerce Extérieur (BWA) lors du premier événement de jumelage « Trade Bridge » pour les produits exploitant de nouvelles énergies en Allemagne.

Entre-temps, l'événement « Discover Canton Fair with Bee and Honey », qui présentera de 8 à 10 catégories de produits et sera diffusé en direct sur les médias sociaux de la Foire, proposera aux acheteurs des visites virtuelles de présentoirs de produits multidimensionnels, des visites d'usines, des explications sur les techniques de fabrication, etc. Ces activités de soutien mettront en évidence les progrès réalisés par la Chine dans la mise à niveau et la transformation du commerce extérieur, et amélioreront la productivité du jumelage commercial pour les fournisseurs et les acheteurs.

Il ne reste que quelques jours avant le lancement de la 132e Foire de Canton. Prenez quelques instants pour vous inscrire à ce qui sera l'un des plus importants événements commerciaux de l'année!

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1917357/image.jpg

SOURCE Canton Fair

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : YiyiCai; +86-020-89138622; [email protected]