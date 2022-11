La 132e édition de la Foire de Canton offre une expérience fluide et établit plusieurs nouveaux records

GUANGZHOU, Chine, le 8 nov. 2022 /CNW/ -- La 132e édition de la Foire de Canton a suscité l'attention et la participation d'exposants du monde entier tout en offrant un déroulement sans heurts et en établissant plusieurs nouveaux records depuis son ouverture le 15 octobre 2022. En faisant la promotion du réseautage entre fournisseurs et acheteurs, l'événement a porté la qualité du commerce international à un tout autre niveau. En date du 24 octobre, le nombre de visiteurs sur le site Web officiel de la Foire de Canton dépassait 10,4 millions, avec des visites s'élevant à plus de 38 millions, soit une augmentation de 3,27 % et de 13,75 % respectivement par rapport à l'édition précédente.

L'exposition agrandie établit plusieurs nouveaux records

L'événement de cette année a attiré 35 000 exposants, une hausse de 40 % par rapport à l'édition précédente. Parmi ces exposants, on comptait quelque 5 000 entreprises de premier plan, dont certaines des plus grandes entreprises chinoises de haute technologie et d'autres entreprises établies depuis longtemps, une hausse de 5 % par rapport à l'édition précédente. Le nombre total d'expositions a également augmenté de 10 % pour atteindre plus de 3,3 millions.

De plus, l'événement a établi un nouveau record en ce qui concerne le nombre de pays et de régions représentés par les acheteurs grâce à l'inscription de 510 000 acheteurs provenant de 229 pays et régions. Soixante-douze grandes multinationales ont participé à la foire, soit une augmentation de 41,18 %.

Parmi les nombreux services de soutien, le jumelage d'entreprises s'est démarqué comme l'un de ceux ayant produit le plus de résultats pour les participants

Ciblant 46 marchés clés et 26 pays qui participent à la Belt and Road Initiative, la Foire de Canton a présenté une gamme de services de soutien professionnel pour des clients précis dans des secteurs clés.

En s'appuyant sur une multitude de services de soutien, la Foire de Canton a fait la promotion de produits haut de gamme fabriqués en Chine en facilitant les échanges, les interactions et le jumelage précis entre acheteurs et fournisseurs et en les aidant à conclure des contrats. Parmi les événements et services mis en évidence, mentionnons une semaine de jumelage d'affaires pour les grandes multinationales, des activités de promotion commerciale « à double circulation », plus de 80 campagnes de promotion « Trade Bridge » à l'intention des fournisseurs et des acheteurs mondiaux, un événement de promotion commerciale « Discover Canton Fair with Bee and Honey » et 200 lancements de nouveaux produits dans 7 grands secteurs.

L'événement fait la promotion de la revitalisation rurale

Afin de promouvoir la croissance et le développement des secteurs ruraux, la Foire de Canton a mis en place une zone spéciale de « revitalisation rurale », attirant 933 entreprises de 21 provinces, municipalités et régions autonomes chinoises. Les exposants ont présenté 46 400 produits, dont 12 400 nouvelles offres et 9 900 solutions vertes à faibles émissions de carbone.

La plateforme en ligne de la Foire de Canton sera accessible jusqu'au 15 mars 2023 et continuera d'offrir des services de communication instantanée et de jumelage commercial. Avec des heures d'ouverture prolongées, l'événement devrait aider davantage les exposants du monde entier à obtenir des commandes et à tirer parti des occasions d'affaires.

