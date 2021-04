Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton, a souligné que la 129e Foire de Canton, s'appuyant sur les deux éditions numériques précédentes qui se sont déroulées avec succès en 2020, a optimisé davantage sa plateforme numérique afin de favoriser la commodité et l'accessibilité des communications commerciales entre les fournisseurs et les acheteurs.

« Depuis des années, la Foire de Canton fait la promotion des échanges commerciaux et de la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement industrielle mondiale et nous espérons que la 129e édition pourra contribuer au nouveau modèle de développement de la Chine dans le cadre duquel les marchés intérieurs et étrangers peuvent se stimuler mutuellement », a déclaré M. Xu.

La Foire de Canton de cette année apporte des améliorations fonctionnelles pour permettre un jumelage efficace des entreprises, y compris l'optimisation des ressources en matière de diffusions en direct, l'accès facile au Centre d'aide, un outil de gestion du Centre des exposants amélioré et un système de service à la clientèle intelligent qui prend en charge plusieurs langues.

Visant à offrir aux acheteurs une expérience optimale tout au long du grand événement sur le commerce international en ligne, la Foire favorise également une participation inclusive grâce à des activités et à des incitatifs ciblés pour les segments de marché. En mettant l'accent sur l'initiative « la Ceinture et la Route » et les pays membres du Partenariat régional économique global (RCEP), la Foire de Canton travaille en étroite collaboration avec des associations commerciales internationales. 44 événements virtuels avant l'exposition organisés dans 32 pays avec des sujets couvrant la promotion, le jumelage et la signature d'accords de coopération, ainsi que plus de 300 formations pour les acheteurs étrangers, du marketing direct par courriel et des programmes de partenariat mondial, ont aidé les acheteurs internationaux à comprendre leurs industries ciblées et les catégories de produits d'intérêt présentés à l'occasion de la Foire de Canton.

Afin de permettre aux acheteurs de faire des affaires transfrontalières sans obstacle, la Foire de Canton met en place une vaste gamme de services de soutien, comme des règlements professionnels, du financement à l'assurance, du soutien logistique pour le transport, de l'inspection à la certification de qualité ainsi que le soutien aux douanes et l'interprétation des politiques en ligne.

