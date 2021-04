La Foire a organisé 44 évènements sur le thème de la promotion infonuagique dans 32 pays et régions du monde, et a établi des partenariats avec 10 institutions industrielles et commerciales, dont la Chambre de commerce chinoise du Brésil (CCCB) et la Chambre de commerce international du Kazakhstan au moyen de la signature d'une entente en ligne, élargissant davantage son réseau pour simplifier l'accès aux entreprises chinoises.

Voici la déclaration de Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine : « La Foire de Canton a favorisé le développement du commerce international et de l'économie mondiale. L'importance de la Foire de Canton réside dans ses services innovants qui favorisent la promotion de la coopération commerciale entre la Chine et le monde. Cela englobe la fourniture de ressources fiables pour les fournisseurs et les acheteurs, et la prestation de renseignements détaillés au profit de l'industrie. »

La 129e Foire de Canton a donné aux acheteurs les moyens de communiquer directement avec plus de 800 grandes entreprises de pointe et grappes industrielles importantes en Chine grâce à des activités de jumelage pour X5 Group en Russie, Kawan Lama Group en Indonésie et Kroger, aux États-Unis. Elle a également tenu des activités de promotion de grappes industrielles comme celles des secteurs du jouet du Shantou, des petits appareils domestiques du Guangdong, du textile du Zhejiang et de l'industrie alimentaire du Shandong.

Les 26 000 exposants ont téléchargé plus de 2,76 millions de produits, soit une augmentation de 290 000 par rapport à la dernière édition, y compris 840 000 nouveaux produits et 110 000 produits intelligents. Ces nouveaux produits faisant appel à des technologies révolutionnaires ont démontré la vigueur de l'innovation des entreprises chinoises et présenté une toute nouvelle image des entreprises et marques chinoises.

Le site Web officiel de la Foire a fait l'objet de 35,38 millions de visites, soit 6,87 millions de visites des salles d'exposition virtuelles, dont 100 000 visites des 2 662 kiosques de réalité virtuelle. Les diffusions en direct ont été visionnées 880 000 fois, et le nombre de visionnements de chaque diffusion en direct a augmenté de 28,6 % grâce aux sources fournies par la Foire pour aider les exposants à interagir efficacement avec leurs acheteurs ciblés et à mieux comprendre leurs marchés.

En plus de sa coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, la Foire a facilité un processus de négociation et d'approvisionnement à guichet unique pour les acheteurs qui font affaire avec des entreprises chinoises, offrant des services de financement, d'inspection à la certification de qualité, de logistique et de transport.

