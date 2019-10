L'usine Fortress en difficulté - « L'annonce de fermeture temporaire est un dur coup pour les travailleuses et travailleurs et toute la communauté », Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor

THURSO, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec stupeur que les membres du syndicat Unifor, salariés de l'usine Fortress, ont été informés aujourd'hui de la décision de leur employeur de procéder à une fermeture d'une durée de trois à quatre mois.

« C'est évidemment un choc pour tout le monde. Mais face aux difficultés de rentabilité de l'usine, on comprend aussi que les opérations ne peuvent pas opérer à perte indéfiniment », a commenté à chaud le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

« Pour l'heure, notre priorité c'est d'accompagner nos membres dans leurs démarches auprès de l'assurance emploi. Mais nous avons aussi espoir qu'à moyen et long terme, l'employeur réussira à développer des marchés plus prometteurs », a expliqué le dirigeant syndical.

L'employeur a ainsi annoncé devoir procéder à cette fermeture en raison principalement de la chute du prix de la pâte produite à l'usine de même qu'en raison des grands inventaires. « Il semble que cette situation soit imputable aux tensions avec la Chine. Dans les circonstances, d'autres marchés devront être explorés pour assurer une meilleure stabilité », a indiqué M. Gagné.

L'usine emploie plus de 200 membres de la section locale 894 du syndicat Unifor. Selon les plans de l'employeur, une vingtaine demeureront à l'emploi afin de veiller aux activités de la cogénération, au traitement des affluents et au chauffage de l'usine.

« Nous allons suivre le dossier de près afin que les gouvernements prennent toutes les mesures à leur disposition pour assurer le maintien de cette usine en activité à long terme, ce qui est fondamental pour la communauté » a conclu le directeur québécois.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

