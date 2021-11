L'appellation « Lighthouse » indique que ces ateliers de production - parmi les plus technologiquement avancés au monde - constituent de véritables exemples « phares » à l'échelle mondiale. Depuis la publication de la première liste en 2018, deux autorités mondiales, le FEM de Davos et la firme McKinsey Consulting, ont conjointement sélectionné 90 usines dans le monde qui ouvrent la voie vers le futur, en adoptant des approches de fabrication numérique à la fine pointe et des normes de mondialisation 4.0.