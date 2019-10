L'usine d'assemblage de Ford à Oakville a un besoin urgent d'une nouvelle allocation de produits

OAKVILLE, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Unifor renouvelle sa demande d'attribution de nouveaux produits à l'usine d'assemblage d'Oakville à la suite de l'annonce faite aujourd'hui par Ford Motor Company au sujet d'une restructuration.

« Il est urgent de créer ou d'augmenter l'allocation de véhicules pour prévenir la perte permanente d'emplois à l'usine de Ford à Oakville », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Ford a informé le syndicat que la restructuration de l'usine d'assemblage d'Oakville entraînera la perte de 450 emplois en février 2020, après la suppression d'environ 200 emplois en septembre 2019.

« Depuis des mois, Unifor presse Ford d'élaborer un plan pour éviter ce scénario, a déclaré Dave Thomas, président de la section locale 707 d'Unifor. Ford savait que les modèles Ford Flex et Lincoln MKT arrivaient à la fin de leur cycle de production. »

En 2013, les gouvernements fédéral et provincial ont investi environ 140 millions de dollars dans l'usine d'Oakville, et Unifor a négocié des mises à niveau supplémentaires de 100 millions de dollars en 2016.

Les négociations entre Unifor et Ford pour une nouvelle convention collective devraient avoir lieu en 2020.

« Dans l'ensemble, Ford reste une marque incroyablement forte au Canada, qui bénéficie du soutien des consommateurs et d'une main-d'œuvre loyale prête à construire de nouveaux produits », a déclaré M. Dias.

