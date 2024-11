GATINEAU, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Ne vous laissez pas influencer par de faux indices d'urgence sur le marché

Nous en avons tous fait l'expérience - la pression d'acheter un produit tout de suite pour faire une bonne affaire avant la fin d'une promotion ou avant que les stocks ne soient épuisés. Les tactiques commerciales qui créent un sentiment d'urgence pour vous inciter à acheter rapidement sont connues sous le nom d'indices d'urgence. On les trouve en ligne, en magasin et sur d'autres canaux, comme les courriels et les médias sociaux. Pendant les grands événements commerciaux comme le Vendredi fou, le Cyberlundi et les soldes d'après Noël, ces tactiques sont utilisées intensivement.

Lorsque vous comparez les offres à la recherche d'une aubaine, rappelez-vous que les déclarations qui créent un sentiment d'urgence peuvent vous fournir des informations utiles si elles sont vraies, mais qu'elles sont parfois fausses ou trompeuses. Méfiez-vous de ces déclarations ou tactiques commerciales :

Offre de durée limitée. L'offre n'est disponible que pour une durée limitée ou l'offre se termine bientôt, mais le prix réduit reste disponible bien après la date limite annoncée.

Le compte à rebours se termine ou se réinitialise, mais l'offre est toujours disponible. Déclarations de faible stock ou de forte demande. « Seulement deux en stock - commandez vite », « 90 % du stock déjà écoulé » ou « cinq autres acheteurs regardent également ce produit en ce moment », mais les stocks ne diminuent pas.

Les faux indices d'urgence utilisent des moyens de pression et de fausses déclarations pour vous inciter à précipiter votre achat ou à faire un achat que vous n'auriez peut-être pas fait autrement.

La pression est-elle réelle ou feinte?

Pour vous protéger des faux indices d'urgence, il vaut mieux évaluer toutes les options qui s'offrent à vous avant d'acheter, observer les tendances et remettre en question les indications qu'on vous donne :

L'entreprise répète-t-elle ou renouvelle-t-elle souvent une promotion après la date limite?

L'entreprise affirme-t-elle souvent que les stocks sont faibles, alors que les articles continuent d'être en stock au fil du temps?

Est-ce que l'offre demeure disponible lorsque le compte à rebours se termine, ou le compte à rebours se réinitialise-t-il continuellement?

Si d'autres acheteurs sont en train de regarder le produit, le stock disponible diminue-t-il au fil du temps?

Le Bureau de la concurrence est chargé de faire respecter une loi contre les déclarations d'urgence fausses ou trompeuses. Si vous soupçonnez une entreprise d'utiliser de faux indices d'urgence pour exercer une pression trompeuse sur les consommateurs, signalez-la-nous en utilisant notre formulaire de plainte en ligne.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

