Zones SAQ : les distilleries du Québec vivement préoccupées

GRANBY, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) exprime sa vive préoccupation à la suite du déploiement récent des Zones SAQ dans plusieurs commerces du Québec. Alors que la SAQ présentait ce nouveau modèle comme une offre de « dépannage », les premières observations sur le terrain soulèvent des inquiétudes sérieuses quant à ses effets réels sur la visibilité, la découvrabilité et la compétitivité des spiritueux québécois.

L'UQMD avait déjà exprimé ses préoccupations à la SAQ quant aux effets possibles du déploiement de nouveaux points de vente dans les commerces de détail partout au Québec. Cette expansion risquait de déplacer vers ces nouveaux espaces des achats auparavant effectués en succursale, au bénéfice de produits à forte rotation, principalement internationaux. Un tel changement pourrait ainsi affaiblir le rôle des succursales comme lieux de découverte et réduire encore davantage la visibilité des spiritueux québécois dans le réseau de la SAQ.

Aujourd'hui, la présence observée de bouteilles de spiritueux dans un Costco de Montréal confirme que ces préoccupations sont loin d'être théoriques.

« On nous a dit que les Zones SAQ avaient été réfléchies pour du dépannage. Or, lorsque des bouteilles de spiritueux se retrouvent dans de grandes surfaces urbaines, nous ne sommes plus dans le dépannage, nous sommes devant un changement concret de l'environnement commercial qui risque de détourner des achats des succursales et de fragiliser encore davantage la place des spiritueux québécois », déclare M. Nicolas Bériault, président de l'UQMD.

Le réseau de succursales joue un rôle crucial dans la découverte des produits québécois, dans le conseil, dans la mise en valeur des nouveautés et dans la capacité des producteurs d'ici à se tailler une place sur les tablettes. Si les achats se déplacent vers des espaces restreints où dominent surtout les marques internationales les plus connues et les produits les plus rapides à vendre, ce sont les entreprises québécoises qui en feront les frais.

Dans un contexte déjà difficile pour les microdistilleries, il est vivement préoccupant de voir se mettre en place un modèle qui pourrait accentuer la concentration des ventes sur quelques références à fort roulement, au détriment de la diversité de l'offre et du développement des produits d'ici.

L'UQMD demande à la SAQ de présenter rapidement un plan clair, structuré et ambitieux pour soutenir la promotion des spiritueux québécois à l'échelle de l'ensemble de son réseau, y compris dans le contexte du déploiement des Zones SAQ. À titre de société d'État, la SAQ ne peut pas uniquement orienter ses décisions en fonction des volumes de vente, elle doit aussi assumer pleinement son rôle dans la mise en valeur des produits d'ici, le soutien à l'innovation et le développement d'une industrie québécoise dynamique. Pour l'UQMD, il est essentiel que la SAQ démontre concrètement comment elle entend protéger, promouvoir et faire découvrir les produits québécois dans un environnement commercial en pleine transformation.

« Les spiritueux québécois ne doivent pas devenir les dommages collatéraux d'un virage commercial pensé d'abord pour la rapidité et le volume. Si la SAQ choisit d'élargir son empreinte dans le commerce de détail, elle a la responsabilité de s'assurer que cette stratégie ne se fasse pas au détriment des producteurs d'ici », ajoute M. Bériault.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries a pour mission de représenter et défendre les intérêts de ses membres, de faire évoluer le cadre réglementaire et de créer les conditions favorables à la croissance durable des distilleries québécoises. Elle soutient le développement du savoir-faire, la compétitivité et le rayonnement des spiritueux distillés à la propriété au Québec, puis au Canada et à l'international.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Vincent Lambert, Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD), [email protected] | 450.330.1455