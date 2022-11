L'UQAT lance une série de webinaires portant sur des résultats de recherche en mines et en environnement

ROUYN-NORANDA, QC, le 16 nov. 2022 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance une nouvelle série de webinaires en mines et en environnement pour l'année 2022-2023. À la suite du succès des webinaires s'inspirant du livre « Hard Rock Mine Reclamation - From Prediction to Management of Acid Mine Drainage » présentés en 2020-2021, l'UQAT revient en force avec une nouvelle série de conférences. C'est le désir de partager les résultats de différents projets de recherche qui a incité l'équipe de l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l'UQAT à proposer une formule accessible à un plus large public.

Webinaires mines et environnement (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« Présenter l'impact concret de nos recherches sur la société représente une priorité pour notre équipe de chercheuses et chercheurs. Notre souhait avec ces webinaires est de rendre accessibles les nouvelles connaissances ainsi que les résultats des travaux réalisés, qui sont d'ailleurs souvent financés par des fonds publics. Notre rôle est d'identifier les défis du secteur minier en lien avec l'environnement, puis de proposer des pistes de solutions innovantes, et le partage de ces savoirs de manière pédagogique auprès des gens qui ont un intérêt marqué par ce domaine est tout aussi important pour nous », mentionne la professeure de l'IRME, Marie Guittonny. C'est dans cet esprit que des professeures et professeurs de l'UQAT offriront au cours de la prochaine année des conférences dans le cadre des webinaires en mines et en environnement.

Un rendez-vous incontournable pour en savoir plus sur la relation « mines et environnement », ses défis et ses solutions

Dans une formule interactive où les participantes et participants pourront poser leurs questions à la fin de la séance, cette série de webinaires spécialisés sera offerte en français et entièrement à distance de 11 h 30 à 12 h 30 (heure du Québec). Cette série s'adresse à toute personne intéressée par les dernières avancées en recherche dans le domaine des mines et de l'environnement, et qui souhaite mieux comprendre les retombées de la recherche universitaire. Bienvenue aux personnes étudiantes, techniciennes, professionnelles œuvrant dans le milieu ou qui ont simplement un intérêt pour le sujet. La programmation 2022-2023 propose des conférences de qualité avec des expertes et experts reconnus à l'échelle internationale :

1 er décembre 2022 | Réduction du drainage minier acide et neutre contaminé provenant des résidus miniers , avec Isabelle Demers , professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada , niveau 2, sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine, IRME, UQAT

| , avec , professeure titulaire de la Chaire de recherche du , niveau 2, sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine, IRME, UQAT 1 er février 2023 | Évaluation de la performance des polymères super absorbants dans la gestion des résidus miniers : déshumidification, rétention de métaux, couche de faible perméabilité et remblayage minier souterrain , avec Tikou Belem , professeur titulaire, IRME, UQAT

, avec , professeur titulaire, IRME, UQAT 9 mars 2023 | Chaire de recherche du Canada en traitement des eaux minières : développements et perspectives, avec Carmen Neculita , professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada , niveau 1, en traitement et gestion des eaux minières, IRME, UQAT

avec , professeure titulaire de la Chaire de recherche du , niveau 1, en traitement et gestion des eaux minières, IRME, UQAT 13 avril 2023 | Prédiction de la qualité des eaux minières de la filière des métaux critiques et stratégiques : survol de travaux récents et défis à venir, avec Benoît Plante, professeur titulaire de la Chaire de recherche institutionnelle en géochimie environnementale des ressources minérales critiques et stratégiques, IRME, UQAT

Pour vous inscrire aux conférences et obtenir toute l'information concernant chacune d'entre elles, consultez la page des webinaires.

L'UQAT : un acteur incontournable en mines et en environnement

Avec un important volume de recherche de plus de 4 M$ par année en environnement minier seulement, l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l'UQAT représente un acteur incontournable qui contribue à améliorer les performances environnementales et à réduire les impacts environnementaux de l'industrie minière. Les six chaires de recherche liées au secteur minier à l'UQAT, les nombreux partenariats avec des entreprises minières d'envergure internationale et avec les différents ministères provinciaux et fédéraux ainsi que les collaborations fructueuses avec d'autres universités du monde entier permettent à l'UQAT de développer des solutions novatrices qui répondent aux besoins réels vécus par les acteurs du secteur minier, des gouvernements et de la société. En savoir plus

