L'UQAT lance un nouveau baccalauréat en création numérique au campus de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en création et nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) bonifie son offre et propose une refonte de son baccalauréat en création numérique. Offert dès l'automne 2023 au campus de Rouyn-Noranda, le programme visera à développer chez la personne étudiante des habiletés créatives et conceptuelles dans plusieurs sphères du secteur de la créativité numérique impliquant la conception, la production, la diffusion ainsi que la gestion de contenus et d'expériences.

Baccalauréat en création numérique (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« À l'ère où tout est numérique, une redéfinition de la notion même de la création numérique était nécessaire. Le programme révisé propose une mise à jour de l'approche des médias, de la création et des technologies et favorise une ouverture vers l'avenir. Il permettra aux étudiantes et étudiants de tirer parti des possibilités technologiques dans le cadre de projets qui les prépareront de façon concrète à l'exercice de leur profession ainsi qu'à devenir des actrices et acteurs polyvalents aptes à évoluer dans un secteur en constante transformation. Certains corps de métier étaient inexistants au moment de la création du baccalauréat, et puisque le domaine couvre un large champ d'expertise, le défi était de proposer une formation originale et équilibrée en termes de polyvalence et de spécialisation », souligne Cathy Vézina, codirectrice du département en création et nouveaux médias.

Deux concentrations pour mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi

Le baccalauréat en création numérique s'adresse à des individus passionnés et curieux souhaitant ouvrir leurs horizons sur de nombreux axes de réflexion et de création. Les concentrations offertes visent à développer des compétences spécifiques en cinéma et en médias audiovisuels ou en design d'expérience.

La concentration en cinéma et médias audiovisuels s'adresse aux personnes souhaitant évoluer dans le domaine du cinéma, de la réalisation vidéo, de la publicité, de la télévision, des arts médiatiques, de la production audiovisuelle et de la culture. Cette concentration interpellera celles et ceux qui sont intéressés par une approche à la fois théorique et pratique, permettant de mettre à l'épreuve et de saisir l'impact des choix narratifs, thématiques, formels et esthétiques sur le spectateur ou la spectatrice.

La concentration en design d'expérience s'adresse aux personnes voulant travailler dans le domaine des technologies immersives et interactives, de l'événementiel, de l'art numérique, de la conception de produits et de services numériques, et qui sont intéressées par une approche exploratoire, appliquée et innovante centrée sur l'expérience utilisateur.

Un chef de file au Québec dans le domaine de l'enseignement en création numérique

L'UER en création et nouveaux médias de l'UQAT offre à ses étudiantes et ses étudiants un milieu extraordinaire pour leurs études universitaires. Le Laboratoire d'expérimentation et de captation de mouvements professionnel (MOCAP), les soirées de projections architecturales et les nombreuses collaborations avec le milieu culturel permettent à la population étudiante de mettre à l'avant-scène leur talent, leur audace et leur créativité dans des environnements à haute teneur technologique. Offrant un milieu stimulant et formateur, les liens entre l'UER et le milieu permettent le développement professionnel des étudiantes et étudiants en leur offrant une expérience concrète!

