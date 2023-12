ROUYN-NORANDA, QC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Afin d'assurer à tous ses programmes une pertinence culturelle, l' Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a entrepris une vaste démarche afin de faire place aux perspectives autochtones dans l'ensemble de son patrimoine universitaire. S'inscrivant dans une approche de décolonisation et de réconciliation, plusieurs programmes et cours conçus, évalués et révisés pour, par et avec les Premiers Peuples seront offerts à la population étudiante. Cette initiative novatrice découle directement du Plan d'action : L'UQAT et les peuples autochtones 2019-2024 et est inscrite comme l'une des actions institutionnelles du Principe de reconnaissance territoriale de l'UQAT . Cette opération d'envergure est déjà amorcée et sera entièrement complétée d'ici 2026.

« Par cette démarche, l'UQAT reconnaît que les savoirs autochtones sont tout aussi importants que les savoirs scientifiques. Cette reconnaissance permet de donner une place aux perspectives autochtones au sein des programmes offerts à l'UQAT, misant ainsi sur une pluralité des connaissances », souligne le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson. Ce travail collaboratif, réalisé par le Décanat aux études et le Service Mamawi Mikimodan, comprend entre autres la bonification de gabarits, de guides et d'autres outils visant à mettre en œuvre un processus systémique favorisant l'insertion des perspectives autochtones dans le développement, l'évaluation et la révision des programmes.

Une action de l'UQAT en réponse aux différents appels à l'action

Le déploiement des savoirs autochtones au sein de l'enseignement et de la recherche permet de répondre aux nombreux appels à l'action des différentes commissions d'enquête qui se sont tenues au Canada et au Québec. En effet, plusieurs appels à l'action destinés au milieu de l'éducation, et d'autres qui concernent plus précisément des domaines d'études offerts à l'UQAT, comme les sciences de la santé, le travail social et l'éducation, se trouvent dans les rapports finaux de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (CVR) , de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP) et de l' Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) .

« En tant qu'établissement universitaire, il est essentiel de lutter contre la méconnaissance à l'égard des réalités autochtones. Notre engagement dans cette lutte est profond et sans équivoque », explique Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone au Service Mamawi Mikimodan. « Nous avons la responsabilité de nous engager, de combler le fossé et de diminuer les écarts qui existent en matière d'éducation entre les peuples autochtones et la société québécoise non autochtone. Sinon, les inégalités vécues par les Peuples autochtones persisteront. Ainsi, nous ne visons pas seulement une simple adaptation, mais plutôt un changement des structures et des pratiques existantes », conclut Mme Mark.

Un travail déjà débuté

Différentes initiatives visant à former les étudiantes et étudiants ont d'ailleurs déjà été mises en place depuis plusieurs années à l'UQAT. Ainsi, dans neuf des onze départements de l'Université, des cours spécifiques en contexte autochtone, obligatoires ou optionnels, sont offerts dans certains programmes, et d'autres sont en cours d'élaboration. Cette bonification de l'offre de cours et de programmes s'ajoute aux nombreux projets de recherche menés en collaboration avec des partenaires autochtones dans différents domaines, ainsi qu'aux multiples actions réalisées pour valoriser les langues autochtones. Le Service Mamawi Mikimodan, et l'École d'études autochtones, le seul département universitaire entièrement dédié aux études autochtones au Québec, font partie des acteurs de l'UQAT jouant un rôle clé dans ce dossier.

L'UQAT est une université d'exception, de proximité et engagée, et ce, depuis 40 ans. Avec ses trois campus, ses quatre centres et ses points de service en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans les Hautes-Laurentides et à Montréal, l'UQAT compte plus de 7 000 étudiantes et étudiants et propose plus de 180 programmes d'études, notamment en études autochtones . Depuis toujours, l'UQAT reconnaît l'importance du partenariat privilégié qu'elle entretient avec les peuples autochtones et le voit comme un incontournable dans son développement. La création en 2022 d'un Vice-rectorat à la réconciliation et au développement international et partenarial (VRRIP) en est une démonstration concrète. Par l'affirmation d'un Principe de reconnaissance territoriale représentatif et porteur, mais surtout, se traduisant par des actions concrètes en juin 2023, l'Université a réitéré son engagement à façonner l'avenir conjointement avec les Premiers Peuples. En savoir plus

