L'UQAT, fière de célébrer les identités et les cultures autochtones

À l'occasion de la Collation des grades 2022, les diplômés autochtones pouvaient, s'ils le souhaitaient, porter un foulard muni d'un symbole spécifique. Les personnes diplômées étaient également invitées à personnaliser leur mortier, en utilisant les techniques d'art traditionnel comme le perlage ou la broderie. « C'était important pour moi d'avoir l'opportunité de décorer mon mortier. J'y ai mis de la couleur orange pour représenter l'UQAT, je voulais que ce soit spécial, j'y tenais beaucoup. J'étais donc très fière de le porter lors de la cérémonie de samedi », souligne Passa Mangiuk de la communauté inuit d'Ivujivik, diplômée du programme de formation des enseignants en milieu nordique. « En perlant mon propre mortier, j'ai pu représenter fièrement ma culture Eeyou lors de la remise des diplômes de l'UQAT. Les peuples autochtones utilisent des perles depuis des centaines d'années et c'est un passe-temps que nous apprécions pour décorer nos biens. Ma fille aînée m'a également aidée à perler, et elle a mis de l'amour et de la détermination dans la réalisation de ce projet. Les couleurs que j'ai utilisées représentent la paix et la tranquillité et font briller mon parcours éducatif. Les perles renferment des émotions que j'emporterai avec moi tout au long de mon chemin », mentionne Juliette Ottereyes de Chisasibi, diplômée du certificat en administration.

Ces mesures ont été proposées à la suite de concertations, afin que ceux et celles qui le souhaitent puissent exprimer leur identité lors de ce moment marquant du parcours universitaire. Attentive aux besoins des étudiantes et étudiants, l'UQAT aspirait à ce que la Collation des grades soit un évènement officiel représentatif de l'expérience vécue par les personnes autochtones à l'UQAT et de l'engagement de l'université à travailler conjointement avec les Premiers Peuples, tel qu'énoncé dans le Plan d'action 2020-2025. « C'est dans une volonté de toujours créer des espaces inclusifs et ouverts que nous mettons en place des actions concrètes pour la mise en valeur des cultures autochtones et afin que toutes et tous puissent se sentir soutenus dans l'expression de leur vécu. Nous restons à l'écoute et sommes toujours ouverts à faire évoluer nos façons de faire pour répondre de façon juste aux besoins des étudiantes et étudiants autochtones », souligne M. Vincent Rousson, recteur de l'UQAT. Des affichages dans les différentes langues autochtones étaient aussi visibles sur les lieux de l'évènement, afin d'accueillir et de féliciter les membres issus des Premiers Peuples dans la langue de leur communauté d'appartenance.

Une cohorte en éducation de Puvirnituq et Ivujivik prend part à la célébration

Des finissantes des cohortes inuit du programme en éducation de l'UQAT offert dans les communautés de Puvirnituq et d'Ivujivik avec l'Unité de recherche, de formation et de développement en éducation en milieu autochtone (URFDEMA) étaient aussi sur place lors de l'évènement du 18 juin dernier afin de célébrer la fin de leur parcours. « Nous sommes vraiment fiers de recevoir les diplômées inuit à Rouyn-Noranda pour souligner leur réussite. Le fait de recevoir leur diplôme en main propre représente un moment particulièrement fort pour ces diplômées qui ont poursuivi leur cheminement dans leur communauté au Nunavik », explique Glorya Pellerin, professeure à l'URFDEMA.

Un évènement festif et convivial pour souligner la persévérance

En parallèle de la cérémonie de Collation des grades s'est également tenu un évènement de fin d'année au campus de l'UQAT à Val-d'Or pour souligner la persévérance des étudiantes et étudiants autochtones. Organisé par le Service Premiers Peuples de l'UQAT, cet évènement avait pour but de rassembler les étudiantes et étudiants autochtones et leurs familles lors d'une célébration conviviale au Pavillon des Premiers-Peuples du campus de Val-d'Or. Les groupes étudiants étaient invités à partager avec leurs proches ainsi que le personnel de l'UQAT un repas précédé d'une cérémonie de reconnaissance.

De par ses actions, l'UQAT reconnaît qu'elle a un rôle à jouer dans le processus de rapprochement entre les peuples et souhaite réitérer son engagement à poursuivre le développement de la formation et de la recherche pour, par et avec les Premières Nations et les Inuit.

