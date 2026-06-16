L'UQAT dévoile son tout nouveau Plan de la recherche et de la recherche-création!

ROUYN-NORANDA, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dévoile aujourd'hui son nouveau Plan de la recherche et de la recherche-création, une feuille de route ambitieuse qui orientera le développement de la recherche au cours des prochaines années. Élaboré à la suite d'un vaste exercice de consultation mené dans le cadre du Plan stratégique 2025-2030 et enrichi par une démarche ciblée auprès des professeures et professeurs, des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs ainsi que du personnel de recherche, le Plan de la recherche et de la recherche-création reflète les aspirations et les priorités de la communauté universitaire.

Louis Imbeau, vice-recteur à la recherche et à la création

Un plan qui définit les orientations scientifiques de l'UQAT

Le Plan de la recherche et de la recherche-création vise à affirmer le positionnement de l'Université, à mettre en valeur ses forces distinctives et à soutenir l'essor de ses activités de recherche au sein du réseau universitaire et au-delà.

« Les consultations ont confirmé que la recherche constitue un levier essentiel pour le rayonnement de l'UQAT, sa crédibilité scientifique et le développement de son territoire. Son renforcement doit demeurer une priorité stratégique, non seulement en raison de son rôle dans l'avancement des connaissances, mais aussi pour sa contribution à la capacité de l'Université de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques, culturels et technologiques. Ce nouveau plan nous permettra de poursuivre notre développement en nous appuyant sur une vision claire et des objectifs porteurs pour les prochaines années », souligne Louis Imbeau, vice-recteur à la recherche et à la création.

Aligné sur les cinq orientations du Plan stratégique 2025-2030 de l'UQAT, le Plan de la recherche et de la recherche-création s'articule autour de dix objectifs spécifiques visant à renforcer l'excellence, la pertinence et les retombées de la recherche. Il prévoit notamment d'accroître la participation étudiante et l'accès aux possibilités de recherche, d'améliorer le soutien offert à la communauté de recherche et de favoriser le développement professionnel du personnel et du corps professoral. Le Plan de la recherche et de la recherche-création mise également sur le renforcement de la recherche collaborative en santé, le soutien à l'innovation et au bien-être ainsi que sur l'avancement de la recherche menée avec et par les communautés autochtones dans une perspective de coconstruction et de respect des savoirs. Enfin, il accorde une place centrale aux enjeux environnementaux et territoriaux en encourageant les collaborations interdisciplinaires, les partenariats innovants et la valorisation des connaissances au bénéfice de la société.

Renforcer nos pôles d'expertises et soutenir l'émergence

Les domaines de recherche prioritaires s'articulent autour de cinq thèmes d'excellence, qui reflètent les forces reconnues de l'UQAT, et de trois thèmes émergents à caractère stratégique. Ces orientations témoignent de l'identité scientifique distinctive de l'Université, fondée sur l'interdisciplinarité, l'ancrage territorial, les partenariats avec les milieux, l'approche holistique de la santé, l'expertise nordique ainsi que la collaboration avec les communautés autochtones.

Par ce Plan de la recherche et de la recherche-création, l'UQAT souhaite consolider la place, la visibilité et le rayonnement de ses activités de recherche et de recherche-création. Portée par une vision d'excellence en recherche fondamentale, appliquée et en création, l'Université entend contribuer activement à l'avancement, au déploiement et à la coconstruction des savoirs au Québec, au Canada et à l'international, au bénéfice de sa communauté et des territoires qu'elle dessert.

À propos de la recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Depuis sa création en 1983, l'UQAT a développé une culture de recherche reconnue pour son excellence, son ancrage dans les territoires et sa capacité à répondre aux grands enjeux de société. Avec un volume annuel de recherche atteignant près de 26 M$, des infrastructures de pointe, une quinzaine de programmes de cycles supérieurs de type recherche et des partenariats étroits avec les milieux, l'Université figure aujourd'hui parmi les établissements les plus actifs au pays en matière de recherche. Par ce nouveau Plan de la recherche et de la recherche-création, l'UQAT réaffirme sa volonté de faire progresser les connaissances, de former la relève et de générer des retombées concrètes pour les communautés qu'elle dessert, au Québec, au Canada et à l'international.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Marie-Eve Lacombe, [email protected], Conseillère en communication, Service des communications et du recrutement