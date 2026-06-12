L'École d'études autochtones de l'UQAT célèbre 10 ans de formation, de recherche et de partenariats avec les Premiers Peuples et les Inuit

ROUYN-NORANDA, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le 14 juin marquera le 10e anniversaire de l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Premier département universitaire entièrement consacré aux études autochtones au Québec, elle contribue depuis 2016 au développement de la formation universitaire, de la recherche et des connaissances en partenariat avec les Premiers Peuples et les Inuit.

Hugo Asselin (professeur titulaire), Joanie Caron (professeure régulière), Suzy Basile (professeure), Éliane Grant (professeure invitée), Lucie Picard (secrétaire de direction), Sébastien Brodeur-Girard (professeur), Pier-Antoine (agent de recherche), Benoit Éthier (professeur), Christian Rock (professeur), Iona Radu (professeure), Benjamin Gingras (professeur), Myriam Trudel (attachée d’administration), Francis Lévesque (professeur et directeur), Martha Roussel (technicienne en administration)

Aujourd'hui, l'École réunit 10 ressources professorales provenant de disciplines variées, telles que l'anthropologie, l'histoire, la gestion, le droit, la biologie, la foresterie et les sciences sociales appliquées. Leurs travaux portent notamment sur les savoirs autochtones, les enjeux relatifs aux femmes autochtones, la gouvernance territoriale, l'employabilité, les changements climatiques et l'histoire orale.

Une expertise reconnue en recherche

Au cours de la dernière décennie, l'École s'est imposée comme un pôle majeur de recherche sur les réalités autochtones au Québec. Chaque année, son équipe publie entre 25 et 50 articles scientifiques ou chapitres d'ouvrages et supervise plusieurs dizaines d'étudiantes et d'étudiants aux cycles supérieurs.

Le développement de l'École au cours de la dernière décennie s'est également traduit par la consolidation et la mise en place de plusieurs infrastructures de recherche qui contribuent à son rayonnement. Parmi celles-ci figurent la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones, la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, la Chaire de recherche en diplomatie scientifique autochtone, le Laboratoire Mikwatisiw, le Laboratoire de cartographie participative et l'Unité mixte de recherche INRS-UQAT en études autochtones.

L'École contribue également à la diffusion des connaissances par l'entremise des Dîners-conférences autochtones, une activité ouverte à toute la population qui favorise les échanges et la réflexion sur les enjeux autochtones au Québec, au Canada et à l'international.

Une offre de formation accessible

L'École propose aujourd'hui une vingtaine de programmes de 1er, 2e et 3e cycles accessibles partout au Québec grâce à la formation à distance. Ses programmes touchent notamment les études autochtones, l'intervention enfance-famille en contexte autochtone, la gouvernance, la gestion territoriale ainsi que la gestion publique en contexte autochtone.

Une décennie tournée vers l'avenir

« Depuis 10 ans, l'École d'études autochtones contribue à créer des espaces de formation et de recherche ancrés dans les savoirs et les réalités autochtones. Cet anniversaire est l'occasion de souligner le travail accompli grâce à la collaboration des communautés, des partenaires, des étudiantes et étudiants, du personnel et des personnes diplômées », souligne Francis Lévesque, professeur titulaire et directeur de l'École d'études autochtones.

Alors qu'elle célèbre cette première décennie, l'École entend poursuivre le développement de formations accessibles et pertinentes, renforcer ses collaborations avec les Premiers Peuples et les Inuit et continuer à contribuer au rayonnement des études autochtones au Québec et ailleurs.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

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