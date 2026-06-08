L'UQAT crée une chaire de recherche-création en art environnemental, écoconception et fabrication numérique

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce la création d'une nouvelle chaire institutionnelle dont l'approche interdisciplinaire et intersectorielle réunit les arts, le design, les sciences des matériaux et les technologies de fabrication avancée. La Chaire institutionnelle de recherche-création en art environnemental, écoconception et fabrication numérique voit le jour sous la direction de Martin Beauregard, professeur à l'Unité d'enseignement et de recherche en création et nouveaux médias. Le professeur Beauregard développe des approches interdisciplinaires et intersectorielles qui articulent la création en art et design, l'expérimentation matérielle et les dispositifs de médiation, en lien avec les contextes ruraux, les enjeux écologiques et les dynamiques territoriales.

Martin Beauregard

Dans un contexte de transition écologique, les secteurs industriels génèrent d'importants volumes de résidus, aujourd'hui considérés comme des ressources potentielles dans une perspective d'économie circulaire. Leur valorisation repose principalement sur des approches techniques, que la Chaire vient enrichir en y intégrant des dimensions sensibles et culturelles. Elle vise ainsi à générer de nouvelles connaissances en recherche-création, par l'élaboration d'œuvres, d'objets et de dispositifs qui favorisent la transformation des matières résiduelles dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle.

Des projets autour de trois axes de recherche-création

À travers ses axes de recherche-création, la Chaire souhaite développer de nouvelles approches et pratiques répondant aux enjeux de la transition écologique et aux dynamiques des territoires ruraux : 1) Art environnemental, design et pratiques situées, 2) Écoconception, éco-matérialité et fabrication numérique et 3) Médiation et environnements numériques.

Les travaux combineront la création sur le terrain, l'utilisation de matériaux écologiques issus de résidus forestiers, miniers et agricoles, ainsi que des outils comme l'impression 3D, les environnements immersifs et l'intelligence artificielle afin de développer de nouvelles façons de créer, documenter et raconter les réalités des milieux ruraux.

« Cette nouvelle chaire crée un espace de rencontre entre les milieux universitaires, industriels, culturels et communautaires, et ouvrira la porte à de nouvelles formes d'expérimentation et d'innovation. Les travaux permettront notamment de développer des matériaux et des procédés à partir de matières résiduelles, de former une relève qualifiée et créative tout en soutenant la créativité dans les territoires ruraux », souligne le titulaire Martin Beauregard. Soulignons que ce dernier fait également partie de l'équipe de professeurs à la tête du Laboratoire intersectoriel d'impression 3D - arts, sciences naturelles et génie créé en 2019.

À propos de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

L'UQAT se démarque sur plusieurs plans en enseignement, en recherche et en recherche-création. Grâce à des expertises reconnues et à un important volume annuel de recherche, l'Université se positionne avantageusement, non seulement sur la scène provinciale, mais aussi nationale et internationale. Elle se distingue par l'intensité de ses activités de recherche et figure parmi les trois premières universités canadiennes à vocation générale à ce chapitre. Ses travaux reposent sur des infrastructures de pointe, des partenariats étroits avec les organisations et une forte proximité avec le terrain. Située au cœur d'un territoire caractérisé par de vastes espaces naturels, l'UQAT propose une expérience étudiante à échelle humaine favorisant l'encadrement et la collaboration.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Marie-Eve Lacombe ([email protected]), Conseillère en communication, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue