L'UQAT déclare ses engagements en écoresponsabilité

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dévoilait plus tôt aujourd'hui ses engagements en écoresponsabilité par l'entremise d'une déclaration officielle qui s'est tenue au campus de Rouyn-Noranda et en ligne. L'évènement fut l'occasion pour l'UQAT de réaffirmer sa position face aux enjeux environnementaux en formalisant ses engagements ainsi que les principes qui les soutiennent. L'objectif était aussi de mobiliser l'ensemble de la communauté universitaire autour de ces énoncés qui serviront de guide pour les prochaines étapes de la démarche entreprise par le Bureau de l'écoresponsabilité.

Le recteur de l’UQAT, Vincent Rousson, signe officiellement la Déclaration d’engagement en écoresponsabilité (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« La Déclaration lancée aujourd'hui à l'occasion du Jour de la Terre s'inscrit dans une grande démarche participative découlant de l'un des principaux enjeux du Plan de développement 2020-2025. Elle établit les bases pour la suite en faisant état de notre vision de l'UQAT écoresponsable, que nous souhaitons voir se déployer concrètement dans tous les champs d'action de l'université », souligne Mme Monik Duhaime, présidente du conseil d'administration de l'UQAT.

Que ce soit dans le cadre de ses activités d'enseignement, de recherche et de recherche-création, dans ses pratiques de gouvernance ou dans la gestion et les opérations du milieu de vie qu'elle offre, l'UQAT s'engage à agir, dans chacun de ses centres et campus et dans tout autre lieu qui l'accueille, au bénéfice de ses communautés d'ancrage et de l'écosystème à l'intérieur duquel elle évolue. « Considérant que la protection de l'environnement n'est pas un enjeu parmi d'autres, mais un prérequis au fonctionnement durable de toutes nos activités, l'université reconnaît qu'elle porte sa part de responsabilité et qu'il est de son devoir, pour assurer la pérennité de sa mission, de faire preuve de courage et d'appliquer les principes d'écoresponsabilité de façon transversale dans l'ensemble des sphères d'activité », soutient le recteur, M. Vincent Rousson.

Une démarche mobilisatrice

C'est autour du principe de transversalité et d'interdisciplinarité, des principes d'approche participative, d'accès au savoir et d'exemplarité, du principe de reconnaissance des savoirs et des conceptions autochtones, des principes de solidarité, d'équité, de justice sociale et d'inclusion, des principes d'agilité et d'amélioration continue et, finalement, du principe de recherche d'équilibre, que l'UQAT a invité l'ensemble de sa communauté à s'engager en adhérant au contenu de la Déclaration.

« La démarche engagée par l'UQAT répond aux préoccupations de la communauté étudiante face à l'urgence d'agir pour la conservation et la protection de l'environnement. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le pouvoir d'action et d'influence de l'université pour réfléchir ensemble sur les actions à poser pour protéger notre écosystème », conclut Mikaël Dion, président de l'Association étudiante de l'UQAT.

En route vers un plan d'action

Depuis sa création en 1983, l'UQAT fait preuve d'un souci grandissant pour l'écoresponsabilité, tant dans ses activités d'enseignement, de recherche et de recherche-création que dans ses pratiques de gestion, d'opération et de gouvernance. Cette préoccupation s'inscrit aujourd'hui dans sa mission, sa vision, ses valeurs et son plan de développement et se voit réaffirmée dans le cadre de sa démarche en écoresponsabilité. Alors que plusieurs initiatives sont en cours, tels que l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l'établissement et un plan de gestion des déplacements, l'UQAT est en route vers l'adoption de son premier plan d'action en écoresponsabilité.

