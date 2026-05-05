L'UQAM à la 93e édition du Congrès de l'Acfas

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Près de 400 chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) prendront part au 93e Congrès de l'Acfas, témoignant de la vitalité et de l'excellence de la recherche menée dans notre université.

Cet événement d'envergure se tiendra du 11 au 15 mai 2026 sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Voici une sélection de ce que nos chercheuses et chercheurs présenteront cette année.

Colloques

Lundi 11 mai

Prendre soin des humains et des collectifs en économie sociale et action communautaire : des métiers du care aux pratiques organisationnelles et de recherche

Colloque 459

Sur place (Pavillon A Ringuet, local : A-1033) et en ligne

Lundi 11 mai - 8 h 15

Mardi 12 mai - 8 h 30

Valérie Michaud, professeure au Département d'organisation et ressources humaines (ESG UQAM), Isabelle Ruelland, professeure à l'École de travail social, Sophie Meunier, professeure au Département de psychologie et Mylène Pinard-L'abbée, coordonnatrice de recherche.

Le milieu de l'économie sociale et de l'action communautaire (ESAC), guidé par des valeurs de justice et de transformation sociale, fait face à des difficultés importantes : pénurie de main-d'œuvre, roulement élevé, conditions précaires, risques d'épuisement. La question « Comment prendre soin de celles et ceux qui prennent soin en ESAC ? » est au cœur de ce colloque, qui vise à nourrir des échanges et connaissances sur le travail du care en ESAC, les recherches et pratiques favorisant des milieux qui soutiennent les personnes qui y œuvrent, et les actions collectives et recherches visant la reconnaissance des métiers du care et la transformation des pratiques et des politiques.

Inégalités systémiques, violences au travail et conditions de travail et d'emploi : vers une lecture écosystémique pour agir en prévention primaire

Colloque 612

Sur place (Pavillon A Ringuet, local : A-2098) et en ligne

8 h 30

Rachel Cox, professeure au Département des sciences juridiques, Johanne Saint-Charles, professeure au Département de communication sociale et publique, Mélanie Lefrançois, Jessica Riel, Valérie Martin, toutes les trois professeures au Département d'organisation et ressources humaines (ESG UQAM), et Alexis Chambel, professionnel de recherche à l'ESG UQAM, membres de l'équipe de recherche interdisciplinaire sur le travail Santé-Genre-Égalité (SAGE-UQAM).

L'exposition à la violence et aux risques en santé et sécurité du travail, influencée par les inégalités systémiques, touche de manière disproportionnée les travailleuses. Souvent mal reconnues, ces violences sont liées aux conditions d'emploi, aux rapports sociaux de genre et à des facteurs organisationnels comme les horaires atypiques ou le sous-financement des services publics. Ce colloque propose une approche écosystémique pour mieux comprendre ces dynamiques et réfléchir collectivement à des stratégies de prévention, en croisant les perspectives de différentes disciplines.

Mardi 12 mai

Lieux de convergence et espaces créatifs de production des savoirs autochtones

Colloque 35

Sur place (Pavillon G Michel-Sarrazin, local : G-0104) et en ligne

8 h 30

Caroline Nepton-Hotte, professeure au Département d'histoire de l'art.

La reconnaissance croissante des savoirs autochtones en éducation, en arts, en recherche et en création favorise l'émergence de multiples espaces de transmission et de création, comme les galeries, les festivals, les scènes artistiques et les organismes culturels. Ces lieux dépassent la simple diffusion : ils permettent aux savoirs de prendre forme, dialoguer et se transformer, en lien avec les territoires, les langues et les enjeux sociopolitiques. Ce colloque propose un espace critique de réflexion et d'échanges sur le partage et la coconstruction des savoirs autochtones, à l'intersection des mondes artistiques, universitaires et communautaires.

S'engager contre le racisme au prisme des interventions en milieu éducatif

Colloque 511

Sur place (Pavillon C Pierre-Boucher, local : C-0066) et en ligne

9 h

Marc Donald Jean Baptiste chercheur postdoctoral et chargé de cours à la Faculté des sciences de l'éducation, ainsi que les doctorantes en éducation Imane Sahraoui et Rachelle Dutil.

Malgré une présence importante dans le débat public, le racisme inspire encore trop rarement des actions tangibles ou des réformes, notamment dans le milieu de l'éducation. Ce colloque, organisé par les personnes étudiantes et postdoctorales de la Chaire stratégique UQAM de recherche sur le racisme dans les milieux éducatifs, vise à mettre en lumière des démarches concrètes et innovantes en éducation. En plaçant l'intervention au cœur de la réflexion, il cherche à reconnaître, comprendre et contrer le racisme à tous les niveaux du système éducatif.

La salle de classe polarisée : les défis auxquels sont confrontées les personnes enseignantes

Colloque 530

Sur place (Pavillon G Michel-Sarrazin, local : G-2087) et en ligne

9 h 15

Kathleen Sénéchal, professeure au Département de didactique des langues.

Dans un contexte marqué par la polarisation politique, les tensions postpandémiques et un consensus social affaibli, aborder des enjeux sensibles en classe représente aujourd'hui un défi majeur pour le personnel enseignant. Les discours extrémistes des élèves et les pressions des parents pour éviter certains sujets obligatoires dans le programme scolaire, notamment, complexifient le climat en classe. Ce colloque réunit divers spécialistes afin d'analyser ces défis, d'examiner les cadres institutionnels et de proposer des pistes de solution sur la manière dont pourraient être relevés certains des défis liés à la polarisation et au traitement de thèmes sensibles.

20e Colloque sur les risques naturels au Québec

Colloque 653

Sur place (Pavillon G Michel-Sarrazin, local : G-0001) et en ligne

Mardi 12 mai - 9 h 50

Mercredi 13 mai - 9 h 30

Mustapha Kebiche, professeur associé au Département de géographie, Philippe Gachon, professeur au Département de géographie et directeur général du Réseau inondation intersectoriel du Québec (RIISQ), Elaine Després, professeure associée et coordonnatrice du RIISQ, Steffen Lajoie conseiller scientifique au RIISQ.

La prévention des risques naturels au Québec repose sur des modèles de prévision robustes et sur leur appropriation par les communautés. Face à la montée des risques (incendies, inondations, glissements de terrain, etc.), l'amélioration des outils de prévision et de la communication des risques devient essentiel. Même si la nouvelle cartographie des zones à risque offre plus de rigueur, elle génère des débats et des inquiétudes concernant son impact sur la vie des citoyens et sur la valeur de leurs propriétés. Soulignant ses 20 ans cette année, le Colloque sur les risques naturels au Québec continue sa mission : favoriser la compréhension des aléas liés aux risques naturels ainsi que l'amélioration de la gestion de ces risques par les communautés et les décideurs.

Prévention du suicide : faire le point sur les pratiques de recherche pour soutenir l'arrimage des politiques publiques et des pratiques dans le continuum de prévention

Colloque 407

Sur place (Pavillon T Chiropratique, local : T-3603) et en ligne

12 h 25

Cécile Bardon, professeure au Département de psychologie et directrice associée au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE).

Les cas de suicide, particulièrement chez les jeunes, sont en hausse à l'échelle mondiale. La prévention progresse grâce à la recherche, aux politiques publiques et aux pratiques cliniques et communautaires, soutenues par des collaborations accrues entre chercheurs, milieux communautaires et le réseau de la santé. Malgré ces avancées, des défis persistent quant à l'efficacité des programmes, à l'usage des technologies et à l'implantation des interventions. Ce colloque vise à faire le point sur les recherches et pratiques actuelles, à renforcer l'arrimage entre politiques et terrain, et à favoriser le dialogue entre savoirs scientifiques, pratiques et expérientiels.

Mercredi 13 mai

L'enseignement supérieur québécois à l'épreuve des transformations : gouvernance, collaboration et pratiques éducatives

Colloque 529

Sur place (Pavillon B Albert-Tessier, local : B-2223) et en ligne

Mercredi 13 mai - 8 h 45

Jeudi 14 mai - 8 h 45

Vendredi 15 mai - 8 h 45

Jonathan Martel, professeur au Département d'éducation et formation spécialisées.

Les établissements d'enseignement supérieur, bien que diversifiés dans leurs structures et modes de gouvernance, font face à des transformations communes qui redéfinissent leur mission éducative, scientifique et sociale. Ancrés dans leurs communautés, collèges et universités doivent s'adapter aux changements technologiques, migratoires, financiers et sociaux, et malgré certains acquis, les silos persistent. Ce colloque propose de réfléchir à ces grands enjeux actuels.

Les événements culturels et la fabrique de la ville

Colloque 419

Sur place (Pavillon A Ringuet, local : A-2077) et en ligne

Mercredi 13 mai - 8 h 30

Jeudi 14 mai - 8 h 30

Anouk Bélanger, professeure au Département de communication sociale et publique et directrice scientifique de l'Atelier de Chronotopies Urbaines de l'UQAM, Martin Lussier, professeur au Département de communication sociale, et Lucile Ouriou, étudiante au doctorat en communication et auxiliaire de recherche à l'Atelier de Chronotopies Urbaines, ainsi qu'à la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement.

Les événements culturels jouent un rôle central dans les dynamiques urbaines contemporaines en animant les villes, en transformant leurs usages et en soutenant le développement économique, touristique et culturel. Intégrés aux stratégies urbaines, ils valorisent le patrimoine, renforcent l'image des villes et structurent des scènes artistiques locales et internationales. Espaces de participation citoyenne, ils peuvent autant favoriser l'engagement et la cohésion sociale que produire des exclusions. Ce colloque propose d'analyser ces enjeux pour mieux comprendre le rôle des événements culturels et ce qu'ils révèlent à propos de la fabrique de la ville.

La motivation au cœur du développement humain

Colloque 426

Sur place (Pavillon C Pierre-Boucher, local : C-1006 et hall : C-1000) et en ligne

Local C-1006 - 8 h 45 et 13 h 30

Hall C-1000 - Dîner et session d'affiches scientifiques de 12 h 15 à 13 h 30

Arielle Bonneville-Roussy, professeure au Département de psychologie et directrice du Groupe de Recherche sur l'Âge adulte, les Chemins de vie et l'Expertise (GRACE-UQAM), Alexanne Landry et Laurence Perrier, doctorantes en psychologie et membres du GRACE-UQAM.

Ce colloque explore la motivation comme moteur central de l'engagement, de l'accomplissement et du bien‑être tout au long de la vie. Inspiré par les théories contemporaines de la motivation, il traite du rôle des besoins psychologiques fondamentaux, des buts et de la passion dans l'orientation des comportements. Les recherches présentées couvriront divers contextes, comme l'éducation, le travail, la santé et les relations interpersonnelles. L'objectif est de mieux comprendre les mécanismes qui favorisent ou fragilisent la motivation pour mieux soutenir le développement humain.

Jeudi 14 mai

Regards pluriels sur la recherche pour la transformation sociale

Colloque 4

Sur place (Pavillon M Santé, locaux : M-4830 & M-4834) et en ligne

Jeudi 14 - 9 h

Vendredi 15 mai - 9 h

Sonia Tello-Rozas, professeure au Département d'organisation et ressources humaines (ESG UQAM) et directrice du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES-UQAM), et Mathilde Manon, doctorante en études urbaines.

Le contexte actuel de « polycrise », soit l'enchevêtrement de crises interconnectées qui s'accentuent entre elles, met à l'épreuve les institutions universitaires, les organisations et les milieux de vie, tout en bouleversant notre manière de concevoir la recherche et de définir le savoir. La recherche est donc appelée à repenser ses pratiques, son rôle et son potentiel en tant que levier de transformation sociale, notamment à travers des approches collaboratives et issues de l'innovation sociale. Ce colloque vise à outiller les milieux de recherche et les organisations afin d'accroître l'impact réel de la recherche sur les inégalités et le bien commun.

L'école à trois vitesses: enjeux et défis pour le bien-être et la réussite des élèves

Colloque 531

Sur place (Pavillon G Michel-Sarrazin, local : G-1052) et en ligne

9 h

Isabelle Plante, professeure au Département de didactique et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école (CRC-DiGÉ UQAM), et Floriane Binette-Laporte, chargée de cours et coordonnatrice de recherche à la CRC-DiGÉ.

Le phénomène de l'école à trois vitesses -- privé, public régulier et public enrichi -- soulève d'importants enjeux d'équité, de réussite éducative et de reproduction des inégalités sociales, qui interpellent directement la mission de l'école comme vecteur de justice sociale. Des écarts marqués de réussite et d'accès aux études postsecondaires sont notamment observés entre les écoles privées ou disposant de programmes enrichis et celles du secteur public régulier. Ce colloque réunit des spécialistes des milieux de la recherche, de la pratique et décisionnel afin d'analyser de façon critique ces dynamiques et d'explorer des pistes pour un système éducatif plus inclusif et équitable.

Vendredi 15 mai

Éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires : regards multidisciplinaires

Colloque 631

Sur place (Pavillon B Albert-Tessier, local : B-4210) et en ligne

9 h

Julie Descheneaux, professeure au Département de sexologie.

L'éducation à la sexualité a connu d'importantes transformations dans le monde francophone, mais les milieux scolaires font encore face à de nombreux défis pour respecter les standards scientifiques et soutenir le personnel enseignant. Dans un contexte de polarisation sociale accrue, le personnel enseignant rapporte des difficultés liées aux contenus, aux pratiques pédagogiques, au climat de classe et à un sentiment d'insuffisante préparation. Ce colloque propose un espace de dialogue multidisciplinaire autour des plus récentes recherches afin de mieux comprendre les acteurs scolaires et les enjeux liés à l'éducation à la sexualité.

Communications libres

En plus des colloques, il est possible de plonger dans la programmation riche et variée des communications libres. À travers des capsules vidéo préenregistrées, disponibles en ligne, découvrez comment les expertes et experts de l'UQAM nourrissent la vitalité de la recherche en français lors de ce 93e congrès de l'ACFAS.

Voici une sélection de ce que nos chercheuses et chercheurs présentent cette année.

Évaluation de la littératie médiatique chez les adultes : une revue de la portée des outils d'évaluation existants - Santé des populations

Auteur et co-autrices : Vincent Gosselin Boucher, professeur au Département des sciences de l'activité physique, et Frédérique Deslauriers, Camille Léger, Florence Coulombe-Raymond, et Noémie Tremblay, étudiantes au doctorat en psychologie.

Face à la complexité du paysage informationnel et aux risques liés à la désinformation, notamment en santé publique, cette revue vise à recenser et décrire les outils d'évaluation de la littératie médiatique. À partir de 16 articles publiés en français et en anglais, quinze outils ont été identifiés, évaluant diverses compétences comme la pensée critique, la maîtrise du numérique et la compréhension du contexte sociopolitique. Les résultats soulignent la diversité des approches et la nécessité de développer des outils interdisciplinaires, adaptés au numérique et coconstruits avec les milieux concernés.

Entre agentivité et objectification : regarder les sexualités féminines adolescentes dans Euphoria (HBO, 2019) à l'ère MeToo - Médias, communications et information

Autrice : Lamia Djemoui, doctorante en sociologie à l'UQAM et coordonnatrice de la Chaire UQAM pour l'étude des relations intimes, conjugales et amoureuses (ERICA).

Lamia Djemoui analyse les représentations des sexualités féminines adolescentes à l'ère de MeToo dans la série Euphoria, à travers un décryptage sémiologique. Elle examine comment les adolescentes, mises en scène comme objets de désir et inscrites dans une culture du viol, négocient ou transgressent les normes genrées et sexuelles qui leur sont assignées. L'analyse met en lumière les rapports de pouvoir, de domination et de séduction dans la socialisation sexuelle, ainsi que la tension entre quête d'euphorie et recherche de contrôle dans un monde patriarcal.

Habiter après l'itinérance : entre réinsertion résidentielle et exil psychique. Une étude des trajectoires féminines - Milieux de vie, aménagement et appropriation de l'espace humain

Autrice : Mélanie Fournier, doctorante en psychologie.

À partir d'entretiens menés avec une vingtaine de femmes accompagnées par l'organisme communautaire La rue des Femmes, Mélanie Fournier présente une recherche doctorale portant sur les dimensions subjectives de l'habitat post‑itinérance chez des femmes ayant vécu des traumatismes dans l'espace domestique. L'analyse révèle des manifestations spatiales du trauma (évitement, hypervigilance, désorientation), mettant en évidence l'écart entre l'accès au logement et son habitabilité psychique. Proposant une lecture clinique du chez‑soi, la recherche invite à repenser les interventions post‑itinérance.

Pour voir l'ensemble des communications libres présentées par des chercheuses et chercheurs de l'UQAM, cliquez ici.

Renseignements

Pour plus d'informations, consultez le site Web de l'UQAM à l'Acfas.

Lisez la série « Acfas 2026 » sur le site d'Actualités UQAM.

Pour assister au 93e Congrès de l'Acfas, cliquez ici.

Veuillez contacter le soussigné pour toute demande d'entrevue.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Orian Labrèche, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tel.: 514 987-3000, poste 20053, [email protected]