La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2026 récompense les artistes de la relève Marion Schneider de l'UQAM et Roxanne Ross de Concordia

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les artistes Marion Schneider, titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), et Roxanne Ross, diplômée à la maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia, obtiennent respectivement la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2026.

Un engagement réaffirmé pour la relève en art contemporain

La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman renouvelle son engagement auprès des artistes de la relève en art contemporain en offrant une bourse de 88 800 $ pour chaque artiste, sur une période de deux ans. À ces bourses, l'UQAM et l'Université Concordia s'engagent à offrir des contrats d'enseignement aux deux artistes.

« Depuis 17 ans, la bourse soutient les artistes qui font vibrer Montréal et la scène internationale, déclarent Claudine et Stephen Bronfman. Nous sommes fiers d'offrir aux talents émergents l'élan qui les aidera à développer leurs pratiques et à explorer de nouvelles voies créatives audacieuses. »

« Nous tenons à réitérer nos remerciements à la Fondation Bronfman pour son engagement constant envers la relève en art. Cette distinction constitue, pour nos personnes lauréates, une reconnaissance significative de la qualité, de la rigueur et de la pertinence de leur démarche de création. Le soutien accordé jouera un rôle déterminant dans la consolidation et le déploiement de projets artistiques d'envergure », mentionne Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM.

« Cette bourse agit comme un véritable catalyseur et témoigne de l'impact essentiel que peuvent avoir les institutions, surtout en partenariat, pour soutenir les artistes à un moment charnière de leur parcours. En combinant un appui financier à des expériences d'enseignement et de développement professionnel, elle contribue à accompagner leur trajectoire à long terme », déclare Annie Gérin, doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia.

Les personnes lauréates 2026

Marion Schneider - UQAM

« Je tiens à remercier la Fondation pour cette reconnaissance. Dans le contexte économique et politique actuel, la bourse est un soutien précieux qui me permettra de continuer à sensibiliser à l'impact écologique des technologies industrielles et à trouver des usages technologiques pour prendre soin de nous, des autres et de la biodiversité qui nous entoure. La bourse est l'élan qui m'aidera à allouer plus de temps et de ressources à la création, au partage avec ma communauté et à l'enseignement, permettant les conditions nécessaires pour penser, créer et transmettre sans s'épuiser. »

Biographie

Artiste numérique non binaire, Marion Schneider possède des diplômes de maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM et en design numérique à l'École nationale supérieure Olivier de Serres (Paris). Ses recherches artistiques se concentrent sur le potentiel poétique et engagé des outils technologiques. Sa pratique se situe dans l'espace déviant créé entre les pratiques artistiques queer, de l'art écologique et de l'art numérique. Ses œuvres spéculatives opèrent des détournements et nous invitent à imaginer d'autres rapports au monde. Son travail a été présenté à Montréal et à Québec, notamment à MUTEK, ICRA-X, ou encore à la Galerie de l'UQAM. Depuis 2024, Marion Schneider enseigne et partage sa recherche-création sous forme de discussions et conférences.

schneidermarion.net

Roxanne Ross - Université Concordia

« Je suis reconnaissante du temps et des ressources que m'offrira cette bourse, qui me permettront de créer des œuvres qui, sans elle, n'auraient peut-être pas vu le jour. Étant la principale responsable qui subvient aux besoins de ma famille, je consacre une grande partie de mon temps aux exigences du quotidien. La bourse me permettra de me consacrer davantage à mon travail et d'explorer de nouvelles pistes dans ma manière d'aborder la famille, la communauté et les espaces qu'elles occupent. »

Biographie

Roxanne Ross est une artiste visuelle travaillant avec les médias photographiques à Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal. Sa pratique explore le portrait, l'espace domestique et les récits familiaux intergénérationnels dans des contextes canadiens et américains. Son travail s'intéresse aux liens, à la mémoire et à l'évolution des structures familiales contemporaines à travers des projets relationnels au long cours, ancrés dans l'expérience vécue. Elle détient une maîtrise et un baccalauréat en photographie de l'Université Concordia. Ses photographies ont été publiées dans The Narrative: Sites of Photographic Knowledge (Artexte, 2024). Elle est récipiendaire de la bourse Mildred & Margot Lande et continue de développer des projets à long terme axés sur la famille, les soins et l'espace domestique.

roxanneross.ca

Personnes lauréates antérieures

À ce jour, 34 artistes d'exception se sont vu décerner la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. Les personnes lauréates antérieures sont :

2025 : Stanley Wany (UQAM) et Pedro Barbáchano (Concordia)

2024 : Kuh Del Rosario (Concordia) et Lynn Kodeih (UQAM)

2023 : Maude Arsenault (UQAM) et Kyle Alden Martens (Concordia)

2022 : Diyar Mayil (Concordia) et Rémi Belliveau (UQAM)

2021 : Leila Zelli (UQAM) et Nico Williams (Concordia)

2020 : Mara Eagle (Concordia) et Heidi Barkun (UQAM)

2019 : Céline Huyguebaert (UQAM) et Madeleine Mayo (Concordia)

2018 : Frédérique Laliberté (Concordia) et Émilie Serri (UQAM)

2017 : Martin Leduc (UQAM) et Andréanne Abbondanza-Bergeron (Concordia)

2016 : Yannick Desranleau (Concordia) et Guillaume Adjutor Provost (UQAM)

2015 : Myriam Jacob-Allard (UQAM) et Velibor Božović (Concordia)

2014 : Brendan Flanagan (Concordia) et Marie Dauverné (UQAM)

2013 : Nadia Seboussi (UQAM) et Kim Waldron (Concordia)

2012 : Julie Favreau (Concordia) et Sébastien Cliche (UQAM)

2011 : Aude Moreau (UQAM) et Pavitra Wickramasinghe (Concordia)

2010 : Steve Bates (Concordia) et Véronique Savard (UQAM)

À propos de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain

La Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain est l'une des plus prestigieuses et généreuses bourses offertes au Canada aux artistes dont le talent est prometteur. Elle soutient les artistes d'exception en arts visuels ou médiatiques ayant obtenu un diplôme de l'UQAM et de l'Université Concordia, dont la carrière est encore émergente, afin qu'elles et ils contribuent à l'essor des arts et de la culture à l'échelle nationale et internationale.

Version anglaise du communiqué ici.

** Les photos des artistes et de leurs œuvres sont accessibles sur demande.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Sources : Cyrille Batalla, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tel.: 514 987-3000, poste 7975, [email protected]; Nadia Kherif, Conseillère en relations médias, Services des relations médias et des affaires publiques, Université Concordia, Cell. : 514 262-0909, [email protected]