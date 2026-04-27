INVITATION AUX MÉDIAS - Invitation à la 2e édition du Grand Rendez-vous du Quartier latin le 6 mai 2026 à l'UQAM

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société de développement du Quartier latin (SDC) invitent les médias à la 2e édition du Grand Rendez-vous du Quartier latin sous le thème « Ensemble vers un quartier apprenant ».

À cette occasion, des conférences, discussions et panels traitant de la relance du Quartier latin réuniront plus de 25 personnalités d'envergure, issues des milieux de l'éducation, de la culture, du communautaire et des affaires.

Leurs échanges dresseront le bilan des initiatives mises en place pour la relance et leurs expériences croisées permettront de continuer à propulser un quartier vivant, accessible et résolument tourné vers l'apprentissage.

Programme complet de l'événement.

Date et heure : Mercredi 6 mai 2026, 8 h à 16 h 30

Lieu : Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM

300, boul. De Maisonneuve Est

Métro Berri-UQAM

Veuillez confirmer votre présence auprès du soussigné.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Orian Labrèche, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tel: 514 987-3000, poste 20053, [email protected]