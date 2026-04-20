Simon Boulerice, Isabelle Hudon, David Saint-Jacques et Monique Simard parmi les récipiendaires d'un doctorat honoris causa de l'UQAM

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) est fière d'annoncer qu'elle décernera un doctorat honoris causa à huit personnalités de renom qui ont contribué par leurs parcours et leur engagement social à l'avancement du progrès et du mieux-être de la société québécoise.

Marie-Célie Agnant , poète, romancière, nouvelliste, traductrice et interprète

, poète, romancière, nouvelliste, traductrice et interprète Simon Boulerice , auteur, acteur, dramaturge, metteur en scène et poète

, auteur, acteur, dramaturge, metteur en scène et poète Léonie Couture , fondatrice et directrice de La rue des Femmes

, fondatrice et directrice de La rue des Femmes Daniel Granger , président d'ACJ Communication

, président d'ACJ Communication Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada

présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada Mercédez Roberge , coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles David Saint-Jacques , astronaute, médecin et ingénieur

, astronaute, médecin et ingénieur Monique Simard, présidente des conseils d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, de La Vitrine et du Fonds Québecor

« C'est avec une profonde reconnaissance que nous décernons ces doctorats honoris causa à des personnalités dont l'engagement dépasse largement le cadre de leurs fonctions professionnelles. Par leurs actions concrètes, leur implication bénévole en faveur du bien commun et leur présence active au sein des communautés, ces femmes et ces hommes contribuent à transformer durablement notre société et à nous inspirer. L'UQAM est fière de leur remettre la plus haute distinction académique. »

̶ Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM

Marie-Célie Agnant

Poète, romancière, nouvelliste, traductrice et interprète

L'UQAM honorera l'écrivaine Marie-Célie Agnant afin de saluer la puissance, la diversité et la portée internationale de son œuvre littéraire francophone, élégante et courageuse, qui a profondément marqué la littérature québécoise. Son intégrité artistique et intellectuelle, tout comme son engagement inébranlable dans les luttes contre les injustices sociales, font écho à la mission sociale et culturelle de l'UQAM.

Le doctorat honoris causa à Marie-Célie Agnant sera remis à l'occasion de la Collation des grades de la Faculté des arts au mois de juin.

Simon Boulerice

Auteur, acteur, dramaturge, metteur en scène et poète

L'UQAM décernera un doctorat honoris causa à Simon Boulerice pour souligner son engagement indéfectible envers les jeunes et l'école publique ainsi que l'ampleur exceptionnelle de son œuvre jeunesse. À la croisée de la création artistique, de la médiation culturelle et de l'engagement social, son parcours inspire les enseignantes et les enseignants du secteur public qui façonnent l'éducation partout au Québec. Simon Boulerice incarne une vision de la culture accessible, engagée et profondément enracinée dans les milieux d'apprentissage, des valeurs au cœur de la mission de l'UQAM.

Le doctorat honoris causa à Simon Boulerice lui sera attribué au mois de juin dans le cadre de la Collation des grades de la Faculté des sciences de l'éducation.

Léonie Couture

Fondatrice et directrice de La rue des Femmes

L'UQAM honorera Léonie Couture, figure majeure de l'innovation sociale au Québec, dont l'œuvre humaniste a transformé durablement les pratiques d'intervention auprès des femmes en situation d'itinérance. Son parcours exceptionnel s'inscrit avec une cohérence remarquable dans la mission de l'UQAM, qui valorise la justice sociale, la reconnaissance des savoirs issus de la pratique et la coconstruction des connaissances.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Léonie Couture se déroulera à l'automne prochain, à l'occasion d'un événement soulignant les 50 ans du Département d'études urbaines et touristiques de l'ESG UQAM.

Daniel Granger

Président d'ACJ Communication

L'UQAM rendra hommage à Daniel Granger pour son engagement communautaire et bénévole assidu auprès des personnes autistes ou vivant avec une déficience intellectuelle, notamment à titre de président du Conseil d'administration d'Olympiques spéciaux Québec. Par l'ampleur et la cohérence de son engagement, Daniel Granger incarne des valeurs au cœur de la mission de l'UQAM: équité, accessibilité, et approche globale de la santé.

La cérémonie de remise du doctorat honoris causa à Daniel Granger se tiendra lors de la Collation des grades de la Faculté des sciences humaines, en juin prochain.

Isabelle Hudon

Présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada

L'UQAM décernera un doctorat honoris causa à Isabelle Hudon, une cheffe de file économique et diplomatique de premier plan, dont le parcours exceptionnel a marqué durablement les milieux institutionnels et des affaires. Reconnue pour sa vision d'un développement économique inclusif, durable et socialement responsable, son leadership et son engagement font écho aux valeurs d'équité et d'innovation sociale portées par l'UQAM.

Isabelle Hudon recevra son doctorat honoris causa dans le cadre de la Collation des grades de l'École des sciences de la gestion au mois de juin.

Mercédez Roberge

Coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles

L'UQAM honorera Mercédez Roberge en reconnaissance de plus de 40 ans d'engagement dans les luttes féministes et les milieux communautaires, de ses travaux sur la réforme du mode de scrutin et de sa volonté forte pour rendre notre monde plus égalitaire. Figure emblématique des milieux féministe et communautaire, elle a consacré sa vie à défendre l'égalité, la justice sociale et la vitalité démocratique, des principes également portés par l'UQAM.

Mercédez Roberge se verra décerner un doctorat honoris causa lors de la Collation des grades de la Faculté de science politique et de droit, en juin prochain.

David Saint-Jacques

Astronaute, médecin et ingénieur

L'UQAM honorera David Saint-Jacques pour son engagement indéfectible envers les sciences, sa capacité exceptionnelle à transmettre le savoir à la jeunesse et son profond désir de mettre ses connaissances au service du bien commun. Scientifique accompli en astrophysique et en médecine, il incarne la persévérance, la rigueur et l'humilité nécessaires à l'accomplissement des plus grands rêves. Par son leadership et sa générosité, il inspire la relève formée à l'UQAM à rêver grand, à comprendre mieux le monde pour y contribuer pleinement.

David Saint-Jacques recevra, en juin prochain, un doctorat honoris causa lors de la Collation des grades de la Faculté des sciences.

Monique Simard

Présidente

Conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Conseil d'administration de La Vitrine

Conseil d'administration du Fonds Québecor

L'UQAM décernera un doctorat honoris causa à Monique Simard pour son engagement citoyen exemplaire, son apport significatif au rayonnement de la culture québécoise et son influence profonde sur les politiques publiques liées au progrès social, aux politiques culturelles ainsi qu'à la créativité audiovisuelle et numérique. Son parcours incarne avec force les valeurs de l'UQAM engagée dans la démocratisation des savoirs culturels.

Monique Simard recevra un doctorat honoris causa en juin prochain, à l'occasion de la Collation des grades de la Faculté de communication.

À propos des doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction que l'Université peut attribuer. Il s'agit d'un diplôme honorifique décerné à des personnes au mérite exceptionnel pour l'excellence de leur carrière universitaire, professionnelle, scientifique ou artistique, ou qui ont contribué de façon remarquable au progrès de la société ou à l'avancement du mieux-être de la collectivité. Il est remis à des personnes faisant partie de la communauté externe de l'UQAM.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Source : Gaudérique Traub, Conseiller en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tél.: 514 431-6578, [email protected]