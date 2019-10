L'UPAC procède à l'arrestation de Michel Gosselin, ancien fonctionnaire à Sainte-Anne-des-Monts

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Unité permanente anticorruption (UPAC) a procédé ce matin sur le territoire de Bonaventure à l'exécution d'un mandat d'arrestation à l'endroit de Michel Gosselin, ancien directeur des loisirs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Monts.

Monsieur Gosselin aurait détourné des sommes d'argent totalisant plus de 60 000 $ entre les mois d'avril 2008 et septembre 2018 alors qu'il était fonctionnaire pour la municipalité.

Ce dernier devra faire face à des accusations de fraude, abus de confiance, fabrication et utilisation de faux.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption. Toute personne qui souhaite signaler un acte répréhensible en matière de corruption peut le faire en toute confidentialité en appelant au 1 844 541-UPAC ou en remplissant un formulaire en ligne au www.upac.gouv.qc.ca .

