L'UPAC et l'ENAP joignent leurs forces dans la lutte contre la corruption

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Frédérick Gaudreau, est très heureux d'annoncer la signature d'un accord de collaboration avec l'École nationale d'administration publique (ENAP).

Cet accord permettra d'améliorer le partage de l'information dans la lutte contre la corruption à travers le monde. Concrètement, il habilitera les deux organismes à accueillir des délégations étrangères, à offrir de la formation de pointe, et à organiser des séminaires internationaux spécialisés dans la lutte contre la corruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption offrira également à l'ENAP ses conseils sur le renforcement de ses expertises en la matière. Cet accord de collaboration est d'une durée de trois ans, renouvelable.

« Prévenir la corruption, c'est une mission fondamentale de l'UPAC. C'est crucial pour notre société. Cet accord nous permet de faciliter le partage de connaissances dans le domaine, tant dans la formation de notre administration publique que dans l'expertise disponible chez nos vis-à-vis à l'international », déclare M. Gaudreau.

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue avec et pour les acteurs publics.

« La lutte contre la corruption est un défi majeur qui s'impose aux États et aux administrations publiques du XXIe siècle. La corruption mine insidieusement tous les efforts initiés pour assurer la bonne gouvernance. En joignant nos forces avec celles de l'UPAC, nous collaborerons afin de partager nos savoir-faire et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption auprès de nos partenaires en Afrique francophone et Haïti », se réjouit le directeur général de l'ENAP, M. Guy Laforest.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Affaires publiques et communications, Commissaire à la lutte contre la corruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345; Annie Mathieu, Conseillère en communication, École nationale d'administration publique (ENAP), [email protected]

Liens connexes

https://www.upac.gouv.qc.ca/