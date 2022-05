Le cours Le parcours du fondateur : un processus entrepreneurial aborde le démarrage, la croissance et l'expansion d'une entreprise, étape par étape

TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le Morrissette Institute for Entrepreneurship de l'Université Western, propulsé par la Ivey Business School, de même qu'Objectif avenir RBC et The Globe and Mail sont fiers de lancer Le parcours du fondateur : un processus entrepreneurial, un cours en ligne gratuit qui explique aux participants la marche à suivre pour mener une nouvelle entreprise à la réussite. Le programme offre aux Canadiens l'occasion de renforcer et de peaufiner leurs aptitudes pour l'entrepreneuriat et les affaires.

« Nous croyons que l'entrepreneuriat s'enseigne, dit Eric Morse, directeur général du Morrissette Institute for Entrepreneurship. Nos éminents chercheurs et instructeurs sont heureux de faire profiter les entrepreneurs en herbe de leur expérience et de leur savoir-faire afin qu'ils puissent transformer leur idée en entreprise prospère. Que vous soyez un entrepreneur ambitieux propriétaire d'une entreprise en activité ou une personne motivée à apprendre et à évaluer la situation avant de faire le grand saut, ce cours vous donnera les connaissances et les aptitudes dont vous aurez besoin tout au long de votre parcours entrepreneurial unique. »

Ce cours autorythmé est divisé en huit modules, animés par des professeurs et chargés de cours de la Ivey Business School. Les sujets abordés comprennent notamment l'idéation, la planification et le financement, la stratégie de mise en marché, la croissance et le modèle d'une entreprise sociale. C'est une occasion pour les Canadiens de renforcer leurs aptitudes et d'acquérir les connaissances nécessaires pour concrétiser leurs idées novatrices. Au terme des huit modules, les participants recevront une attestation de réussite.

« Véritables moteurs d'innovation et de prospérité pour le pays, les petites entreprises constituent 98 % de l'ensemble des entreprises au Canada, précise Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Les entrepreneurs canadiens détiennent la clé pour résoudre certains des défis les plus importants du pays et bâtir l'avenir. Ils ont toutefois besoin d'un soutien accru et des bonnes ressources pour mettre leurs idées en pratique. Les programmes d'éducation tels que Le parcours du fondateur font partie de l'équation. Voilà pourquoi RBC est fière de s'associer à l'Université Western et à The Globe and Mail pour aider les propriétaires et les entrepreneurs à se lancer en affaires ou à faire croître et gérer leur entreprise. »

Offert à toute personne âgée de 15 ans et plus, en français et en anglais, le cours vise de façon plus générale à inspirer et à informer les Canadiens intéressés par l'entrepreneuriat.

« The Globe and Mail s'attache à offrir aux lecteurs le meilleur contenu possible, afin de les aider à s'accomplir dans la vie de tous les jours, explique Sean Humphrey, vice-président marketing, The Globe and Mail. Nous sommes fiers de collaborer au cours Le parcours du fondateur : un processus entrepreneurial et d'aider ainsi les Canadiens qui ont le sens des affaires à réaliser leur rêve d'avoir leur propre entreprise. »

Le parcours du fondateur s'ajoute à une série d'occasions d'affaires, de formation et de soutien à l'entrepreneuriat à l'Université Western qui ont vu le jour grâce à des dons considérables de la Pierre L. Morrissette Family Foundation.

La période d'inscription à la séance du printemps débute aujourd'hui ; d'autres séances sont prévues pour l'été, l'automne et l'hiver. Pour vous inscrire au cours ou en apprendre davantage sur ses modalités, veuillez visiter le site www.leparcoursdufondateur.ca.

