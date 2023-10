L'Université TÉLUQ : premier établissement à distance au monde à obtenir la certification STARS Argent en développement durable

QUÉBEC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'Université TÉLUQ vient de franchir une étape majeure en recevant le niveau argent de la certification STARS pour ses efforts exemplaires en matière de développement durable. Cette reconnaissance, décernée par l' Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE ), consacre l'Université TÉLUQ en tant que premier établissement d'enseignement à distance au monde à obtenir la certification STARS Argent.

La certification STARS, un système d'évaluation et de notation du développement durable (Sustainability, Tracking, Assessment, and Rating System), a été attribuée à plus de 600 établissements d'enseignement supérieur dans 20 pays. Elle sert de référence internationale pour mesurer et promouvoir l'intégration du développement durable dans toutes les facettes des activités universitaires, notamment l'enseignement, la recherche, l'engagement, les opérations, la planification et l'administration.

« Notre université s'est engagée à formaliser son engagement en développement durable dans notre plan stratégique 2021-2024. Aussi, au-delà du symbole fort de la certification STARS, le diagnostic exhaustif de nos pratiques démontre la forte mobilisation de notre communauté et la contribution positive de nos pratiques d'enseignement et de recherche à distance envers le développement durable. Nous en sommes très fiers, mais surtout nous sommes engagés à continuer nos efforts au cours des prochaines années pour continuer de répondre toujours mieux aux normes rigoureuses de la certification STARS », affirme Mme Lucie Laflamme, directrice générale.

Le développement durable au cœur de son enseignement et de sa recherche

L'Université TÉLUQ se distingue par trois points forts dans son engagement en faveur du développement durable : l'intégration des concepts de développement durable dans son offre de cours, l'orientation de ses activités de recherche vers des enjeux liés au développement durable, la recherche d'une efficacité énergétique de ses bâtiments.

Également, l'Université TÉLUQ est l'établissement universitaire du Québec qui émet le moins parmi ceux qui ont mesuré leurs émissions de portée 1,2 et 3, avant stockage et compensation. Ces avantages sont le résultat de sa faible dépendance aux infrastructures physiques, des déplacements quasi inexistants de sa communauté étudiante et de son engagement continu en faveur du développement durable.

Consultez le dossier complet de l'Université TÉLUQ sur sa certification STARS.

Quelques gestes verts posés par l'Université TÉLUQ

Aménagement d'une microforêt à son siège social de Québec

Distribution d'arbres à la communauté universitaire pour encourager le verdissement

Création d'un guide pour inciter la population étudiante à adopter un usage responsable de ses outils numériques

Mise sur pied d'expositions, d'activités et de formations visant à sensibiliser la communauté aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

