L'Université TÉLUQ innove avec une formation sur l'intelligence artificielle générative pour sa communauté étudiante

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Pionnière et leader en enseignement à distance, l'Université TÉLUQ est fière d'annoncer le lancement d'une formation sur l'intelligence artificielle générative (IAG) conçue spécialement pour sa communauté étudiante.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort continu visant à soutenir le développement de la compétence numérique dans un contexte d'innovation et d'intégrité technologique.

Pour une utilisation éthique, intègre et responsable de l'IAG

Si l'intérêt croissant pour les outils d'IAG tels que ChatGPT, Copilot et Gemini suscite des préoccupations au sein des communautés universitaires, l'Université TÉLUQ prend les devants en offrant une formation destinée à sensibiliser et à outiller les étudiantes et étudiants pour une utilisation éthique, intègre et responsable de ces outils.

Partie intégrante de la planification stratégique 2021-2026, cette nouvelle initiative s'intègre dans une vision plus large de l'intégration de l'IAG tant sur le plan pédagogique qu'administratif et élaborée autour d'un cadre de réflexion institutionnel pour identifier les enjeux et les usages de l'IAG.

Accessible dès maintenant, cette formation en ligne et asynchrone propose à la communauté étudiante un contenu riche et pertinent, adapté au modèle pédagogique unique de la TÉLUQ. Structurée autour de six courtes vidéos informatives, la formation aborde des sujets essentiels tels que la définition de l'IAG, ses avantages et ses limites, son contexte d'utilisation éthique, la rédaction de requêtes de qualité, le développement du jugement critique ainsi que des conseils pratiques pour une utilisation responsable des outils d'IAG.

Par ailleurs, les étudiantes et étudiants pourront approfondir leur réflexion et leur expérience sur le site « Parlons intégrité... et plagiat ».

Une innovation en milieu universitaire

Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche, souligne l'importance de cette initiative totalement innovante dans le milieu universitaire : « Si on a longtemps dit que l'intelligence artificielle allait façonner notre avenir, nous sommes arrivés au moment où l'IA façonne également notre présent. C'est dans ce contexte que notre université a pris les devants il y a plusieurs mois en devenant la première université à se doter d'un cadre institutionnel en IAG. Nous avons également la responsabilité de préparer notre communauté étudiante en lui offrant un espace pour expérimenter et comprendre le potentiel de l'IA de façon responsable. C'est dans cet esprit que nous avons élaboré la formation Étudier à l'ère de l'IA ».

Entre autres initiatives, soulignons le projet pilote visant à tester l'utilisation d'un prototype de robot conversationnel comme aide à l'apprentissage dans quatre cours de premier cycle. Deux formations ont été offertes : Démystifier l'intelligence artificielle, pour l'ensemble du personnel de l'Université, et Dialoguer avec un outil d'IA générative à des fins pédagogiques, pour le personnel enseignant.

Un modèle pédagogique unique, flexible et innovant

Cette nouvelle formation reflète la volonté de l'Université TÉLUQ de rester à la pointe de l'innovation pédagogique et de fournir à ses étudiantes et étudiants les outils nécessaires pour réussir dans un monde en perpétuelle évolution.

Rappelons que depuis 50 ans, l'Université TÉLUQ fait évoluer un modèle d'enseignement unique 100 % à distance en parallèle aux avancées technologiques. Encore aujourd'hui, elle cherche à équilibrer les avantages de l'enseignement à distance avec les défis technologiques qu'il présente.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]