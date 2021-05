L'Université TÉLUQ au cœur d'un partenariat stratégique européen pour une formation en ligne inclusive

QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Comment rendre la formation en ligne pour adultes véritablement accessible et inclusive? Comment permettre à chaque personne d'y participer selon ses moyens et d'en bénéficier de façon optimale? L'équipe du projet transnational Implementing a Digital E-learning @lternative ([email protected]) travaillera à trouver des réponses à ces questions grâce à une subvention de 240 000 euros accordée par l'agence française Erasmus+ dans le cadre de son appel à projets visant à constituer des partenariats stratégiques pour se préparer à l'éducation numérique.

Initié et coordonné par le groupement d'intérêt public Formation continue d'adultes et insertion professionnelle du Réseau GRETA de l'Académie de Créteil (France), [email protected] s'étendra sur deux ans. Le projet bénéficiera de l'expertise de l'Université TÉLUQ en formation à distance et en éducation des adultes, ainsi que de celles de trois partenaires européens dans les domaines de l'accessibilité numérique et de la formation continue des adultes :

La participation de l'Université TÉLUQ à ce projet est portée par le nouveau comité de programmes en éducation et formation des adultes du Département Éducation : la professeure Béatrice Pudelko agira à titre de chercheuse principale et de coordonnatrice du projet, alors que les professeurs Valéry Psyché, Jean-Luc Bédard et Jean-Pierre Pelletier participeront au projet à titre de cochercheurs. Soulignons également la collaboration des professeures Caroline Brassard et Cathia Papi, toutes deux spécialisées en formation à distance, qui permettra d'enrichir l'expertise de l'équipe de l'Université TÉLUQ.

« Cette initiative, qui constitue une première collaboration pour l'Université TÉLUQ à un projet financé par l'agence Erasmus+, permettra de positionner avantageusement notre expertise en Europe dans le domaine de la formation des adultes. En mon nom personnel et au nom de l'Université, je félicite toute l'équipe qui participera à ce grand projet », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Béatrice Pudelko souligne avec enthousiasme : « Notre participation au projet [email protected] donnera une nouvelle impulsion au développement du champ de la formation et de l'éducation des adultes au sein de l'Université TÉLUQ. En effet, nous comptons sur la synergie créée dans le cadre de ce projet et sur la complémentarité de nos expertises pour poursuivre notre travail de l'élaboration des principes et des méthodes permettant d'assurer l'égalité des chances et l'inclusion en matière d'éducation tout au long de la vie, et, plus particulièrement, dans les dispositifs de formation continue en ligne. Notre ambition est de contribuer ainsi à l'objectif 4 de développement durable des Nations unies et précisé par l'UNESCO dans le Cadre d'action Éducation 2030, visant à mettre en place une éducation de qualité en supprimant les obstacles à la participation et à la réussite des apprentissages et en respectant la diversité des besoins et des capacités des apprenants adultes ».

Pour atteindre l'objectif général de l'inclusion et de l'accessibilité dans la formation en ligne pour adultes, les partenaires du projet [email protected] développeront et évalueront une panoplie d'outils incluant guides, référentiels, dispositifs de formation et de certification permettant aux formateurs et formatrices d'adultes d'accroître leur compréhension des enjeux et des fondements d'une éducation de qualité, de développer leurs compétences et de participer à l'élaboration des solutions pertinentes et durables dans leurs milieux de pratique.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]

Liens connexes

teluq.ca