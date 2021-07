L'Université TÉLUQ adhère aux principes d'équité, de diversité et inclusion

QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Visant les meilleures pratiques en équité, diversité et inclusion, l'Université TÉLUQ adhère à la charte Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada mise de l'avant par le gouvernement du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Cette charte vise à promouvoir l'excellence en recherche, l'innovation et la créativité dans le milieu postsecondaire, dans et entre toutes les disciplines, en favorisant l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI).

Plus concrètement, afin de contribuer à un changement profond de culture au sein de l'écosystème de la recherche, ce programme vise à assurer une meilleure représentation de la population canadienne en recherche, notamment les groupes de femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et la communauté LGBTQ2+.

L'Université TÉLUQ souscrit avec conviction aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion et en reconnaît l'importance dans la poursuite de l'excellence en enseignement et en recherche. Des initiatives en ce sens ont déjà été amorcées et seront poursuivies par l'Université dans le cadre de sa stratégie de sensibilisation et d'engagement. Mentionnons entre autres l'élaboration d'un comité de travail, l'embauche d'un conseiller, la formation des membres du comité, la veille des pratiques et la production d'un plan d'action.

Afin de rendre compte de sa démarche en EDI et de l'avancement des travaux, l'Université TÉLUQ a créé une page Web à cet effet.



« Soucieuse d'être une université inclusive, l'Université TÉLUQ déploie des efforts permanents pour offrir un environnement toujours plus ouvert et bienveillant. Notre communauté aspire à une meilleure représentativité de la collectivité canadienne au sein de ses milieux de recherche et d'enseignement », affirme la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Renseignements : Marc-André Carle, Directeur de l'enseignement et de la recherche, Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5251, [email protected]; Source : Catherine Lévesque, Service des communications et des affaires publiques, Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]

Liens connexes

teluq.ca