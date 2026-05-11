L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2026

Technologies éducatives, IA et enjeux de société au programme

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Du 11 au 15 mai 2026, plusieurs membres du corps professoral et du personnel de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 93e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Sur le thème « Sciences sans frontières », les présentations auront lieu sur place et en ligne.

Voici les thématiques abordées par nos collègues.

Éducation, formation et développement professionnel

Bianca B-Lamoureux

Accompagner sans frontières : analyse croisée des postures d'accompagnement

Former et accompagner ensemble : collaboration interuniversitaire et transformation des pratiques en administration de l'éducation

Coconstruire une école secondaire bienveillante, collaborative et inclusive : coaccompagnement au sein d'un comité de leadership

Quand la vulgarisation, la synthétisation et le libre accès ne suffisent pas : angles morts, rapports de pouvoir et surcontextualisation en éducation inclusive

Mélanie Bédard

Défis soulevés par les lecteurs compensés pour l'évaluation de la lecture

Marie Bocquillon

Sur quelles sources d'information des enseignants et des directeurs adjoints déclarent-ils se baser pour choisir leurs pratiques de gestion des comportements ?

Mot de bienvenue : Les stages au cœur de la formation professionnelle, regards pluriels

La présentation de pratiques professionnelles pour former les stagiaires : pratiques déclarées de maitres de stage belges francophones

Mot de clôture: Les stages au cœur de la formation professionnelle: quels enjeux pour la professionnalisation?

Isabelle Carignan

Le rôle des agents facilitateurs et des initiatives novatrices pour favoriser la collaboration école-milieu culturel en contexte francophone minoritaire

Raphaël Desormeaux, Jean-Louis Jadoulle, Sarah Lapré

Apprendre le temps historien en 4e secondaire : élaboration et validation d'un dispositif d'accompagnement à la littératie historique pour les élèves

Marie-Pier Duchaine

Développement professionnel continu et satisfaction du soutien organisationnel du personnel enseignant

Nancy Gagné

Formation qualifiante courte en français langue seconde : Diversité des profils, des besoins et mesures de soutien au développement des compétences

Jean-Louis Jadoulle

Développer la littératie des élèves à travers la pratique de l'enquête historienne au primaire et au secondaire : résultats d'une revue de la littérature (2000-2023)

Le temps dans les écrits des didacticiens de l'histoire : analyse de quelques travaux majeurs

Le temps comme catégorie intellectuelle de l'historien : fondements philosophiques



Marie-Andrée Pelletier

Soutenir une collaboration plus cohérente à l'éducation préscolaire : réflexion issue d'une recherche collaborative sur les compétences socio-émotionnelles

Quand le climat de travail devient un enjeu éducatif : compétences socio-émotionnelles et transformations de l'agir professionnel au préscolaire

Cathia Papi

Dans quelle mesure les étudiants à distance ont-ils changé depuis la pandémie ?

Béatrice Pudelko, Jean-Luc Bédard

Référentiel de compétences et reconnaissance des acteurs en éducation des adultes : une démarche collaborative de professionnalisation en contexte de justice sociale

Technologies éducatives, intelligence artificielle et transformation numérique

Robin Couture-Matte

Formation à distance et intégrité à l'ère de l'IA : Enjeux et solutions

Neila Mezghani

Protection des données et innovation en éducation : enjeux et obstacles à la recherche et au développement en IA

Patrick Plante

Clés, quêtes et BlablaZone : concevoir l'interaction instrumentée en formation à distance asynchrone

Valéry Psyché

Former à un usage éthique de l'IA générative en éducation

Jean-Luc Bédard, Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, Isabelle Savard, Patrick Plante, Cathia Papi, Valéry Psyché

Vers une reconnaissance numérique équitable des compétences : synthèse des solutions innovantes et recommandations pour les parcours diversifiés

Béatrice Pudelko et Anne Renée Gravel

IA et travail académique: fragmentation accrue ou recomposition professionnelle

Inégalités, inclusion, justice sociale et identités

Joëlle Basque

Une approche critique et socio-matérielle des identités au travail

Joëlle Basque et Coline Sénac

Les inégalités genrées dans le monde académique en tant que violence insensible

Coline Sénac

L'injustice épistémique dans les scènes musicales : obstacles à la fabrique d'une ville inclusive

Coline Sénac et Nicolas Bencherki

"Tu es 'juste' un.e bénévole" : expériences d'injustice épistémique dans les milieux communautaires au Québec

Environnement, territoire et transitions socioécologiques

Sebastian Weissenberger

Diagnostics sols-eau et perceptions pour l'adaptation climatique du maraîchage au sud Bénin.

S'adapter aux variations de température du sol avec diverses membranes géotextiles pour protéger les cultures.

Les jardins intégrés de résilience au Sénégal : innovations agroécologiques et gouvernance locale pour une meilleure gestion de l'eau, sécurité alimentaire et résilience climatique

Société, culture, communication et transformations sociales

Nicolas Bencherki

La responsabilité comme possession communicationnelle de l'agentivité

Amélie Bernier et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain

Entreprendre tout en prenant soin : effets sur les trajectoires, les compétences et l'articulation des sphères de vie

Emmanuelle Champion

Leçons du numéro spécial 24-3 de la revue Vertigo "L'économie circulaire dans le Sud global : un état des lieux des discours, des politiques et des pratiques"

Mathieu Chaput et Nicolas Bencherki

Séance d'analyses de données : L'entraide en matière de logement

Mathieu Chaput

La subsomption formelle, réelle et discursive de la nature : Une critique communicationnelle et matérialiste de la matière

Mireille Elchacar

Réactions à une chronique de langue publiée dans le quotidien québécois Le Devoir - Dépasser les idées reçues ou prolonger la polémique?

Karine Latulippe

« Adaptons les domiciles » : Codévelopper l'implantation d'innovations numériques pour l'adaptation domiciliaire grâce à une mobilisation intersectorielle régionale

Samuel Lamoureux

Le droit à la nuit ou l'insurrection par le son : enquête affective sur la musique électronique et la vie nocturne montréalaise

David Santarossa

De l'« erreur de raisonnement » au « raisonnement discutable » : pour une lecture critique du programme Culture et citoyenneté québécoise

Mélissa Simard

Corps féminins/queers et zones d'ombre du Web : stratégies de réappropriation dans Job, Les chambres rouges et We're All Going to the World's Fair

Tous les détails du 93e Congrès de l'Acfas

Le corps professoral de l'Université TÉLUQ

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 27 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

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SOURCE Université TÉLUQ

Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant de l'Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]