L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2026

Nouvelles fournies parUniversité TÉLUQ
11 mai, 2026, 10:15 ET
Technologies éducatives, IA et enjeux de société au programme
QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Du 11 au 15 mai 2026, plusieurs membres du corps professoral et du personnel de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 93e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Sur le thème « Sciences sans frontières », les présentations auront lieu sur place et en ligne.
Voici les thématiques abordées par nos collègues.
Éducation, formation et développement professionnel
Bianca B-Lamoureux
Accompagner sans frontières : analyse croisée des postures d'accompagnement
Former et accompagner ensemble : collaboration interuniversitaire et transformation des pratiques en administration de l'éducation
Coconstruire une école secondaire bienveillante, collaborative et inclusive : coaccompagnement au sein d'un comité de leadership
Quand la vulgarisation, la synthétisation et le libre accès ne suffisent pas : angles morts, rapports de pouvoir et surcontextualisation en éducation inclusive
Mélanie Bédard
Défis soulevés par les lecteurs compensés pour l'évaluation de la lecture
Marie Bocquillon
Sur quelles sources d'information des enseignants et des directeurs adjoints déclarent-ils se baser pour choisir leurs pratiques de gestion des comportements ?
Mot de bienvenue : Les stages au cœur de la formation professionnelle, regards pluriels
La présentation de pratiques professionnelles pour former les stagiaires : pratiques déclarées de maitres de stage belges francophones
Mot de clôture: Les stages au cœur de la formation professionnelle: quels enjeux pour la professionnalisation?
Isabelle Carignan
Le rôle des agents facilitateurs et des initiatives novatrices pour favoriser la collaboration école-milieu culturel en contexte francophone minoritaire
Raphaël Desormeaux, Jean-Louis Jadoulle, Sarah Lapré
Apprendre le temps historien en 4e secondaire : élaboration et validation d'un dispositif d'accompagnement à la littératie historique pour les élèves
Marie-Pier Duchaine
Développement professionnel continu et satisfaction du soutien organisationnel du personnel enseignant
Nancy Gagné
Formation qualifiante courte en français langue seconde : Diversité des profils, des besoins et mesures de soutien au développement des compétences
Jean-Louis Jadoulle
Développer la littératie des élèves à travers la pratique de l'enquête historienne au primaire et au secondaire : résultats d'une revue de la littérature (2000-2023)
Le temps dans les écrits des didacticiens de l'histoire : analyse de quelques travaux majeurs
Le temps comme catégorie intellectuelle de l'historien : fondements philosophiques
Marie-Andrée Pelletier
Soutenir une collaboration plus cohérente à l'éducation préscolaire : réflexion issue d'une recherche collaborative sur les compétences socio-émotionnelles
Quand le climat de travail devient un enjeu éducatif : compétences socio-émotionnelles et transformations de l'agir professionnel au préscolaire
Cathia Papi
Dans quelle mesure les étudiants à distance ont-ils changé depuis la pandémie ?
Béatrice Pudelko, Jean-Luc Bédard
Référentiel de compétences et reconnaissance des acteurs en éducation des adultes : une démarche collaborative de professionnalisation en contexte de justice sociale
Technologies éducatives, intelligence artificielle et transformation numérique
Robin Couture-Matte
Formation à distance et intégrité à l'ère de l'IA : Enjeux et solutions
Neila Mezghani
Protection des données et innovation en éducation : enjeux et obstacles à la recherche et au développement en IA
Patrick Plante
Clés, quêtes et BlablaZone : concevoir l'interaction instrumentée en formation à distance asynchrone
Valéry Psyché
Former à un usage éthique de l'IA générative en éducation
Jean-Luc Bédard, Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, Isabelle Savard, Patrick Plante, Cathia Papi, Valéry Psyché
Vers une reconnaissance numérique équitable des compétences : synthèse des solutions innovantes et recommandations pour les parcours diversifiés
Béatrice Pudelko et Anne Renée Gravel
IA et travail académique: fragmentation accrue ou recomposition professionnelle
Inégalités, inclusion, justice sociale et identités
Joëlle Basque
Une approche critique et socio-matérielle des identités au travail
Joëlle Basque et Coline Sénac
Les inégalités genrées dans le monde académique en tant que violence insensible
Coline Sénac
L'injustice épistémique dans les scènes musicales : obstacles à la fabrique d'une ville inclusive
Coline Sénac et Nicolas Bencherki
"Tu es 'juste' un.e bénévole" : expériences d'injustice épistémique dans les milieux communautaires au Québec
Environnement, territoire et transitions socioécologiques
Sebastian Weissenberger
Diagnostics sols-eau et perceptions pour l'adaptation climatique du maraîchage au sud Bénin.
S'adapter aux variations de température du sol avec diverses membranes géotextiles pour protéger les cultures.
Les jardins intégrés de résilience au Sénégal : innovations agroécologiques et gouvernance locale pour une meilleure gestion de l'eau, sécurité alimentaire et résilience climatique
Société, culture, communication et transformations sociales
Nicolas Bencherki
La responsabilité comme possession communicationnelle de l'agentivité
Amélie Bernier et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain
Entreprendre tout en prenant soin : effets sur les trajectoires, les compétences et l'articulation des sphères de vie
Emmanuelle Champion
Leçons du numéro spécial 24-3 de la revue Vertigo "L'économie circulaire dans le Sud global : un état des lieux des discours, des politiques et des pratiques"
Mathieu Chaput et Nicolas Bencherki
Séance d'analyses de données : L'entraide en matière de logement
Mathieu Chaput
La subsomption formelle, réelle et discursive de la nature : Une critique communicationnelle et matérialiste de la matière
Mireille Elchacar
Réactions à une chronique de langue publiée dans le quotidien québécois Le Devoir - Dépasser les idées reçues ou prolonger la polémique?
Karine Latulippe
« Adaptons les domiciles » : Codévelopper l'implantation d'innovations numériques pour l'adaptation domiciliaire grâce à une mobilisation intersectorielle régionale
Samuel Lamoureux
Le droit à la nuit ou l'insurrection par le son : enquête affective sur la musique électronique et la vie nocturne montréalaise
David Santarossa
De l'« erreur de raisonnement » au « raisonnement discutable » : pour une lecture critique du programme Culture et citoyenneté québécoise
Mélissa Simard
Corps féminins/queers et zones d'ombre du Web : stratégies de réappropriation dans Job, Les chambres rouges et We're All Going to the World's Fair
Tous les détails du 93e Congrès de l'Acfas
Le corps professoral de l'Université TÉLUQ
L'UNIVERSITÉ TÉLUQ
Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 27 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.
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SOURCE Université TÉLUQ
Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant de l'Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]
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