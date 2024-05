L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2024

QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Du 13 au 17 mai 2024, plusieurs membres du corps professoral de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 91e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé par l'Université d'Ottawa.

Sur le thème « Mobiliser les savoirs en français », les conférences et colloques auront lieu sur le campus de l'Université d'Ottawa et en ligne.

Les présentations de nos professeures et professeurs se tiendront toutes sur place avec une diffusion en ligne. Voici les thématiques qu'ils aborderont :

Éducation et innovation

Jean-Louis Jadoulle , Sarah Lapré, Pierre Meese, Mario Richard

Que savons-nous de l'efficacité des pratiques d'enquête en classe d'histoire au primaire et au secondaire?

14 mai - 9 h

Marie-Andrée Pelletier

Au-delà du savoir-faire, il faut savoir être pour bien gérer une classe

14 mai - 10 h 15



Étude exploratoire sur les compétences socio-émotionnelles des enseignantes à l'éducation préscolaire : quels enjeux et défis méthodologiques?

15 mai - 13 h 30

Robin Couture-Matte

Gestion de classe et culture de classe: enjeux et réalités

14 mai - 13 h



Intelligence artificielle générative en apprentissage des langues : Enjeux et opportunités

14 mai - 8 h 40

Enseignement des langues et intelligence artificielle générative : Enjeux et possibilités

16 mai - 15 h 30

Valéry Psyché

Comprendre les tuteurs intelligents et leur apport pour le milieu éducatif

16 mai - 11 h 20

Environnement et adaptations aux changements climatiques

Alice Goupilleau (assistante de recherche)

Vers une université numérique responsable : démarche de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités numériques à l'Université TÉLUQ

15 mai - 13 h 30

Sebastian Wessenberger

Problématique de la gestion des impacts des changements climatiques en zone côtière dans les pays en voie de développement : exemple du Delta du Saloum au Sénégal

16 mai - 10 h 25



La frise chronologique comme outil de médiation dans une perspective d'adaptation aux risques côtiers en France et au Québec

16 mai - 15 h 35



Est-ce que les climatosceptiques entravent l'adaptation aux changements climatiques? Expériences vécues de chercheurs et gestionnaires français et québécois

17 mai - 11 h 30

Société et inclusion

Isabelle Carignan et Marie-Hélène Hébert

Mieux outiller les patients francophones du milieu minoritaire grâce à des vidéos explicatives et vulgarisées en chirurgie cardiaque

13 mai - 15 h 15

Katharine Larose-Hébert

Lorsqu'elles s'expriment, on les traite de « malades ». Portrait du sexisme et du sanisme vécus par les femmes dans le réseau public et développement d'outils pour y répondre.

13 mai - 9 h 45



Santé mentale et violence sexiste : ce que les femmes ont à dire

14 mai - 9 h 15

Émilie Pigeon-Gagné (étudiante) et Élise Bourgeois-Guérin

Les défis du travail avec les migrant•es sans statut : quelles stratégies pour faire sens et naviguer à travers l'invisibilisation institutionnelle?

Toute la semaine

Karine Latulippe

Ensemble pour la Santé dans Charlevoix : Cocréation des bases d'un projet de mobilité innovant

14 mai- 9 h 40

Nicolas Bencherki et Mathieu Chaput

L'entraide comme solution à la « crise du logement »? Exploration des pratiques concrètes de solidarité face à la désorganisation du milieu communautaire

16 mai - 8 h 30

Myriam Michaud

L'innovation sociale à l'œuvre : le cas des Coopératives nationales de l'information (CN2i)

17 mai - 9h45

Joëlle Basque

La dimension constitutive du travail identitaire des femmes dans le milieu académique

17 mai - 13 h 40

Communication et langue française

Samuel Lamoureux

Journalisme et sociologie du travail : trois axes de recherche pour le futur

15 mai - 9 h 55



Le journalisme comme objet d'études doctorales

15 mai - 16 h 35

François-René Lord

L'Université de l'Ontario français : garder le cap en temps de crises

16 mai - 10 h 15



Mobiliser les parties prenantes autour de la création d'une université

14 mai - 10 h 40

Mireille Elchacar

Portrait des fautes d'orthographe dans des textes d'étudiants québécois

16 mai - 9 h à 17 h



Propositions de changements d'accords du participe passé en français Réception dans la presse belge, française et québécoise

16 mai - 14 h 50

Tous les détails du 91e Congrès de l'Acfas

