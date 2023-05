L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2023

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Du 8 au 12 mai 2023, 19 professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 90e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé par l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal.

Sur le thème « 100 ans de savoirs pour un monde durable », les conférences ou colloques auront lieu sur place et en ligne. Voici les thématiques qui seront abordées par les membres de notre corps professoral :

Adaptation aux changements climatiques et développement durable

Sebastian Weissenberger

Le gestionnaire des villes et le gestionnaire des champs : adaptation aux changements climatiques dans les villes et régions rurales au Nouveau-Brunswick et au Québec

9 mai - sur place et en ligne - 13 h 30

L'importance de la valorisation des savoirs locaux et de la co-construction de connaissances dans des projets de recherche-action participative

11 mai - en ligne - 11 h 15

Co-construction de la résilience socio-écologique et gestion durable du bassin versant de la rivière Mulet, Haïti

11 mai - en ligne - 14 h

Sebastian Weissenberger et Emmanuelle Champion

Enseignements d'une demande de certification Stars à l'Université TÉLUQ

11 mai - sur place et en ligne - 11 h

Communication organisationnelle

Nicolas Bencherki

Taylor et Van Every comme théoriciens novateurs de la communication : une perspective organisationnelle de la communication

11 mai - sur place et en ligne - 8 h 30

« Ça tient la route » : les attachements créatifs dans le processus d'innovation

11 mai - sur place et en ligne - 16 h 20

Joëlle Basque

Présentifier Jim, ou comment garder une impulsion et un héritage présents

12 mai - sur place et en ligne - 13 h 30

Conciliation famille-travail

Diane-Gabrielle Tremblay

La parentalité et les enjeux pour les pères et les organisations

8 mai - sur place et en ligne - 16 h 15

Courtage de connaissance

Saliha Ziam

Les compétences clés pour agir en courtage de connaissances : conjuguer savoir, savoir-faire et savoir-être

10 mai - sur place et en ligne - 11 h 10

EDI

Anne Renée Gravel

Une approche paritaire et participative de la promotion de l'ÉDI à l'Université TÉLUQ

8 mai - sur place et en ligne - 10 h 50

Éducation - Formation à distance

Valérie Psyché, Caroline Brassard, Jean-Luc Bédard et Béatrice Pudelko

De la conception à la diffusion : leçons d'un projet transnational de développement d'une formation sur la formation à distance accessible et inclusive pour formateurs d'adultes

8 mai - en ligne - 13 h

Cathia Papi

Les cours comodaux : panacée ou pis-aller selon les étudiants?

8 mai - sur place et en ligne - 14 h 50

La perception de la place du français en enseignement supérieur chez ses acteurs : une analyse qualitative des entrevues

11 mai - sur place et en ligne - 15 h 20

Marie-Andrée Pelletier

La psychopédagogie du bien-être : la clé de voûte pour favoriser le bien-être des acteurs de l'éducation?

9 et 10 mai - sur place et en ligne

Le bienêtre des enseignant.e.s et des technicien.ne.s intervenant à l'éducation préscolaire : quelles compétences socio-émotionnelles à développer?

9 mai - sur place et en ligne - 13 h

Compétences socio-émotionnelles des enseignant.e.s et des technicien.ne.s en éducation spécialisée à l'éducation préscolaire : pistes de réflexion pour favoriser la collaboration

11 mai ­- sur place et en ligne - 11 h 20

Les compétences socio-émotionnelles des enseignant.e.s à l'éducation préscolaire : quels contenus à intégrer à la formation initiale pour favoriser le bien-être dans la profession?

11 mai - sur place et en ligne - 13 h 20

Valéry Psyché

Conditions d'efficacité de la formation à distance en enseignement supérieur : analyse comparative entre l'Afrique et l'Amérique du Nord

9 mai - en ligne - 15 h

Geneviève Sirois

Nouvelles formes de précarité dans l'enseignement primaire et secondaire au Québec : le cas des enseignants non-légalement qualifiés

10 mai - sur place et en ligne - 11 h

Valéry Psyché et Daniel Lemire

Le rôle du système de recommandation réciproque dans la favorisation de l'engagement des apprenants dans un apprentissage à distance

11 mai - sur place et en ligne - 14 h

Béatrice Pudelko

Wikipédia : une ressource éducative libre sous-utilisée en enseignement supérieur au Canada?

12 mai - sur place et en ligne - 11 h

Jean-Luc Bédard

La reconnaissance des acquis comme vecteur de diversité et d'inclusion dans les établissements d'enseignement supérieur : place au transfert de connaissances : panel de fin

12 mai - sur place - 15 h 15

Gestion de PME

Rachid Harmel

Tensions de performance et dynamiques socioculturelles dans une PME montréalaise en T.I.

10 mai - sur place et en ligne - 15 h

Identités féminines

Joëlle Basque

Enjeux féminins dans l'écosystème académique

9 et 10 mai - sur place et en ligne

Atelier d'écriture autoethnographique et collective

9 mai - sur place - 15 h

Médias, littérature et numérique

Gabriel Tremblay-Gaudette

Développer un outil de formation avec, pour et pendant l'apprentissage : le cas du guide de formation au logiciel Twine produit dans le logiciel Twine

10 mai - sur place et en ligne - 15 h 30

Normand Landry

Définir un agenda pédagogique de développement de la pensée critique à l'égard du numérique

12 mai - sur place et en ligne - 11 h 15

Statistique

Pier-Olivier Caron

La fin de la valeur p binaire

9 mai - sur place et en ligne - 9 h 45

Système de santé

Karine Latulippe

Activer le système de santé apprenant québécois : de la théorie à la pratique

11 mai - sur place et en ligne

Regards croisés de la relève en recherche sur les conditions de réussite dans le système de santé apprenant

12 mai - sur place et en ligne - 9 h 45

Télétravail et coworking

Diane-Gabrielle Tremblay

Le coworking (cotravail) : enjeux et tendances - une introduction

10 mai - sur place et en ligne - 9 h 15

Violences à caractères sexuelles

Joëlle Basque

Table ronde : Les violences « ordinaires » et systémiques vécues par les femmes en contexte académique

10 mai - sur place - 9 h

Tous les détails du 90e Congrès de l'Acfas

Le corps professoral de l'Université TÉLUQ

L'Université TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous :

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et des affaires publiques , 418 657-2747, poste 5047, [email protected]