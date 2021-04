L'Université TÉLUQ à l'Acfas 2021

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Du 3 au 7 mai 2021, 17 professeurs de l'Université TÉLUQ contribueront à l'avancement de la science lors de la 88e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), organisé conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's. Cette année, il se tiendra en formule hybride.

Conférences ou colloques dans lesquels nous retrouvons des membres de notre corps professoral :

LUNDI 3 MAI ET MARDI 4 MAI

(COLLOQUE) La recherche sur la communication constitutive des organisations : quelles spécificités théoriques, méthodologiques et pratiques en marge des courants anglo-saxons?

NICOLAS BENCHERKI (Département Sciences humaines, Lettres et Communication)

LUNDI 3 MAI - 9 h 40

COVID19 et institutionnalisation de l'enseignement à distance dans les universités québécoises

PATRICK PELLETIER (École des sciences de l'administration)



LUNDI 3 MAI - 10 h 45

Les approches constitutives de la communication organisationnelle et la question de l'identité. Regards croisés sur les recherches publiées en français et en anglais

JOËLLE BASQUE et MATHIEU CHAPUT (Département Sciences humaines, Lettres et Communication)

LUNDI 3 MAI - 14 h

Les administrateurs universitaires québécois et ontariens : réalité et défis

MICHEL UMBRIACO (Département Éducation)

MARDI 4 MAI

(COLLOQUE) L'humain au cœur de la transformation numérique

ELENA LAROCHE (École des sciences de l'administration)

MARDI 4 MAI

(COLLOQUE) Wikis et Wikipédia : défis et enjeux de la participation et du développement des communautés

BÉATRICE PUDELKO (Département Éducation)

MARDI 4 MAI - 8 h

Wikipédia : gouvernance et participation sous l'œil des chercheurs

BÉATRICE PUDELKO (Département Éducation)

MARDI 4 MAI - 11 h

De « Indien » à « Autochtone » : évolution de la désignation des membres des Premières Nations et des Inuits par les groupes dominants au Québec du 19e siècle à aujourd'hui

MIREILLE ELCHACAR (Département Sciences humaines, Lettres et Communication)

MARDI 4 MAI - 13 h

Wikis et Wikipédia : retours d'expérience et projets inspirants

BÉATRICE PUDELKO (Département Éducation)

MARDI 4 MAI - 13 h 45

Origine des chatbots : le domaine des tuteurs intelligents

VALÉRY PSYCHÉ (Département Éducation)



MARDI 4 MAI - 14 h 10

Prendre le pouls de l'humain : constats

ELENA LAROCHE (École des sciences de l'administration)

MARDI 4 MAI - 14 h 20

L'encadrement des étudiants en formation à distance : un oublié dans la crise?

SERGE GÉRIN-LAJOIE (Département Éducation)



MARDI 4 MAI - 15 h 20

Prendre le pouls de l'humain : solutions

ELENA LAROCHE (École des sciences de l'administration)

MARDI 4 MAI - 15 h 20

Wiki-TEDia : une communauté d'apprentissage asynchrone?

BÉATRICE PUDELKO (Département Éducation)

MERCREDI 5 MAI - 9 h 15

Pourquoi la méthodologie 'Design-Based Research' (DBR) pour le projet TEEC?

JACQUELINE BOURDEAU (Département Éducation)

MERCREDI 5 MAI - 9 h 45

Un outil de scénarisation pédagogique conscient du contexte

VALÉRY PSYCHÉ (Département Éducation)

MERCREDI 5 MAI - 10 h 45

Les conditions gagnantes pour assurer un environnement universitaire ÉDI. Présentation des travaux du Syndicat des professeur.e.s de la Téluq (SPPTU)

ANNE RENÉE GRAVEL (École des sciences de l'administration)

MERCREDI 5 MAI - 10 h 45

La communauté stratégique en éducation comme outil pour contrer les pénuries d'enseignants

GENEVIÈVE SIROIS (Département Éducation)

MERCREDI 5 MAI - 11 h 15

Comment l'usage des technologies informatiques dans un contexte informel produit de la connaissance?

VALÉRY PSYCHÉ (Département Éducation)

MERCREDI 5 MAI - 14 h

Éducation relative au développement durable (ÉDD) au premier cycle : le contexte et les technologies éducatives

LISE PARENT (Département Science et Technologie)

JEUDI 6 MAI - 10 h 25

Collaboration et innovation dans les espaces de coworking en région au Québec

DIANE-GABRIELLE TREMBLAY (École des sciences de l'administration)



JEUDI 6 MAI - 10 h 55

Apprendre à distance l'évaluation des apprentissages en milieu scolaire : le cas de l'Université TÉLUQ

MARIE-HÉLÈNE HÉBERT (Département Éducation)

JEUDI 6 MAI - 11 h 45

Entrée en pratique de PFÉ au Québec : analyse de l'écosystème d'acteurs institutionnels

JEAN-LUC BÉDARD (Département Éducation)

Pour obtenir tous les détails du 88e Congrès de l'Acfas : www.acfas.ca/evenements/congres/programme/88

Pour obtenir plus d'information sur les professeurs de l'Université TÉLUQ : www.teluq.ca/siteweb/univ/professeurs.html

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

