L'Université Queen's et l'Université de Sherbrooke s'allient pour faire progresser la quantique et le calcul haute performance au Canada

Partenariat en IA et en quantique pour renforcer le calcul avancé

KINGSTON, ON et SHERBROOKE, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'Université Queen's et l'Université de Sherbrooke (UdeS) s'associent en sciences quantiques et intelligence artificielle (IA) pour accélérer l'économie numérique canadienne, attirer des talents de calibre international et renforcer la souveraineté du Canada. Ensemble, elles feront progresser un écosystème national de calcul. Celui-ci intègre, aux capacités émergentes du Canada en technologies quantiques, des infrastructures de supercalcul en intelligence artificielle de calibre mondial. Les deux universités ont signé un protocole d'entente visant à conjuguer recherche fondamentale de pointe, innovations technologiques et partenariats industriels.

Les partenaires mettront à profit le leadership de l'UdeS dans le secteur quantique canadien. Ils s'appuieront sur la puissance d'un superordinateur en intelligence artificielle figurant parmi les 10 meilleurs au monde, dont l'implantation est proposée à l'Université Queen's. Le projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souverain en IA du gouvernement fédéral. Les deux universités travailleront avec des partenaires à travers le Canada afin de soutenir une capacité de calcul haute performance de calibre mondial, durable et souveraine.

Des forces complémentaires en quantique et en supercalcul

L'Institut quantique (IQ) de l'UdeS est un pôle d'excellence de calibre mondial consacré à l'exploration et au développement des sciences et technologies quantiques. Ses chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes, et partenaires industriels s'attaquent à des problématiques complexes dans des secteurs et technologies clés. Dans le cadre de ce partenariat, l'Université pilotera notamment le développement d'algorithmes quantiques, de solutions de communications sécurisées et de cryptographie post-quantique. Ces avancées contribueront à l'émergence d'infrastructures essentielles et de solutions écoénergétiques.

En traitant simultanément d'immenses combinaisons de variables, l'informatique quantique a le potentiel de résoudre certains problèmes complexes plus efficacement que les ordinateurs classiques. L'implantation d'un superordinateur de calibre mondial fera place à une infrastructure hybride nationale. Cette infrastructure sera déterminante pour faire progresser la recherche et l'innovation en informatique quantique déjà en cours à l'UdeS. Les superordinateurs en IA constituent quant à eux de puissants moteurs permettant d'analyser de grands volumes de données. Ils soutiennent ainsi l'innovation dans des domaines tels que la santé, l'énergie propre, la sécurité, la fabrication, les technologies à double usage et la sécurité publique.

Plus tôt cette année, l'Université Queen's a annoncé, avec l'Université Simon Fraser (SFU), une collaboration visant à établir une capacité nationale de supercalcul. Les deux universités ont déposé une demande dans le cadre du programme AI Sovereign Compute Infrastructure, dont les résultats sont attendus à la fin de 2026. Fortes notamment de l'expérience de SFU dans l'exploitation du plus grand système public de supercalcul au Canada, combiné aux forces de SFU en recherche et innovation quantiques, ce partenariat avec l'UdeS réunit des expertises complémentaires et crée un écosystème canadien unique reliant supercalcul en IA et technologies quantiques émergentes.

Aujourd'hui, l'Université Queen's est la seule université canadienne à compter parmi ses équipes de recherche des spécialistes ayant contribué à la conception et au déploiement de certains des superordinateurs les plus puissants au monde. Plusieurs figurent notamment parmi les 10 meilleurs à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Asie. L'Université Queen's exploite également le Centre for Advanced Computing, un centre de données de recherche et d'analytique. Elle gère aussi le laboratoire CAESAR, le plus important groupe d'experts au pays en conception de systèmes de calcul de très haute performance, et un leader de la recherche en supercalcul écoénergétique.

Citations

« Le développement des capacités de calcul du Canada repose sur la collaboration entre établissements et disciplines. Nous sommes heureux de travailler avec l'UdeS, un leader mondial en recherche et technologies quantiques, afin de faire progresser et de pérenniser un écosystème canadien souverain en matière de calcul. Cette collaboration s'inscrit dans la lancée de notre partenariat avec l'Université Simon Fraser pour renforcer l'infrastructure nationale de supercalcul en IA. En réunissant des expertises de pointe en supercalcul et en technologies quantiques, nous contribuons à la création d'un écosystème national qui accélérera les découvertes, renforcera la souveraineté numérique du Canada et soutiendra l'innovation au bénéfice des chercheurs, de l'industrie et du secteur public. »

-- Nancy Ross, vice-principale à la recherche, Université Queen's

« Cette collaboration consolide le positionnement international de l'UdeS comme pôle d'excellence en technologies quantiques et en innovation numérique. L'UdeS mettra à profit son expertise en gestion de l'énergie, récupération de chaleur et résilience des infrastructures numériques afin de favoriser des centres de données plus durables et plus efficaces pour la souveraineté numérique du Canada. »

-- Professeur Vincent Aimez, vice-recteur aux partenariats, à la valorisation et au développement durable, UdeS

À propos de l'Université de Sherbrooke - L'Université de Sherbrooke (UdeS) est reconnue pour la pertinence de ses travaux, la qualité de ses partenariats et son ancrage dans les milieux de pratique. Elle se distingue par la croissance de ses activités de recherche, son leadership en transfert technologique et en innovation ouverte, ainsi que par son esprit entrepreneurial. Cheffe de file dans les domaines de la quantique et de la microélectronique, l'UdeS se classe au premier rang mondial du programme de développement durable STARS, illustrant l'intégration concrète de ces principes à l'ensemble de ses activités. Pour en savoir plus, visitez USherbrooke.ca

À propos de l'Université Queen's - Fondée en 1841, l'Université Queen's est une université de recherche canadienne reconnue à l'échelle internationale, qui compte plus de 31 000 étudiantes et étudiants et emploie 5000 personnes. Elle se distingue notamment par ses recherches en détection et traitement du cancer, en géoingénierie, en science des matériaux ainsi qu'en intelligence artificielle et en supercalcul. Elle a également contribué à l'obtention du prix Nobel de physique en 2015. Ouverte sur le monde, l'Université Queen's recrute à l'international et figure parmi les principales universités canadiennes. Pour en savoir plus, visitez queensu.ca.

SOURCE Université de Sherbrooke

Renseignements : Université de Sherbrooke, Geneviève Lussier, [email protected]; Queen's University, Andrew Carroll, [email protected]