Fierté, appartenance et expertise - La Fondation de l'Université de Sherbrooke : en route vers un succès historique

David W. Tremblay succède à Vincent Joli-Cœur à la présidence du conseil d'administration de La Fondation. Leader reconnu du milieu financier québécois, David W. Tremblay occupe le poste de premier vice-président et chef des placements du groupe chez Intact Corporation Financière. Diplômé de l'École de gestion de l'UdeS (1999), il siège au conseil d'administration de La Fondation depuis 2012 et préside son comité de placements depuis 2014. Fier ambassadeur de son alma mater et membre engagé du Cabinet de la Grande Campagne, il a contribué de manière déterminante à son succès. Sa vision stratégique et son attachement profond à l'Université en font un leader naturel pour guider La Fondation dans l'atteinte de ses ambitions philanthropiques.

Marie-Hélène Perron est nommée directrice principale du développement philanthropique. Cumulant plus de 17 années d'expérience en philanthropie universitaire à l'échelle nationale, elle s'est distinguée depuis 2023 à l'UdeS comme gestionnaire du développement philanthropique pour la Faculté des sciences. Elle a également œuvré à l'Université Memorial de Terre-Neuve, à l'Université de l'Alberta et au Collège Medicine Hat.

Reconnue pour sa capacité à mobiliser, à tisser des partenariats durables et à développer des portefeuilles stratégiques, Marie-Hélène enrichira la direction composée de Pascal Grégoire, directeur général de La Fondation et d'Olivier Désilets, directeur des opérations, relations donateurs et diplômés, et contribuera à accroître l'impact et la portée des initiatives philanthropiques de La Fondation.

« La nomination de Marie-Hélène assure une belle continuité de talents au sein de notre équipe et appuie l'élan déjà en cours pour atteindre les ambitions philanthropiques de l'Université de Sherbrooke », souligne le directeur général de La Fondation et du Service des relations avec les diplômées et diplômés, Pascal Grégoire.

Un moment charnière pour l'Université de Sherbrooke.

Ces nominations s'inscrivent dans un moment stratégique pour l'Université de Sherbrooke. Depuis l'arrivée d'une nouvelle direction en juin 2025, l'établissement est engagé dans un important exercice de planification stratégique, porté par un engagement collectif de sa communauté. L'expertise et le leadership de ces nouveaux acteurs clés permettront de consolider l'élan de la Grande Campagne et d'amplifier ses retombées concrètes sur la formation de la relève, l'avancement des savoirs et le développement de solutions pour répondre aux grands enjeux de société.

« La philanthropie est une de mes priorités, et je crois fermement à son effet levier pour le développement de notre université. J'ai été témoin de la réalisation de projets marquants pour notre communauté. Le positionnement actuel de notre Fondation et la consolidation de son équipe me convainquent que nous allons atteindre, voire dépasser, nos objectifs sous peu. À l'aube du 25ᵉ Gala du rayonnement des diplômées et diplômés, je suis certain que toutes les personnes attachées à l'UdeS peuvent constater que nous avons les clés pour réaliser nos ambitions. Nous avons choisi de changer l'avenir, et nous sommes en voie de le faire », mentionne le professeur Jean-Pierre Perreault, recteur de l'Université de Sherbrooke.

Une communauté mobilisée pour changer l'avenir

Les bases solides de La Fondation, qui soutiennent l'ambition des 150 projets de la Grande Campagne, sont le fruit de l'engagement exceptionnel de personnes clés. Vincent Joli-Cœur, président sortant du conseil d'administration, et Daniel Asselin, directeur principal du développement philanthropique, ont su mobiliser la communauté, développer une culture philanthropique forte et poser des fondations durables pour l'avenir.

« Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Joli-Cœur et Daniel Asselin pour leur vision et leur contribution déterminante à l'élan actuel de la Grande Campagne », ajoute Pascal Grégoire, directeur général de La Fondation et du Service des relations avec les diplômées et diplômés.

Vincent Joli-Cœur a été nommé président, Asie-Pacifique pour la Banque Nationale, et Daniel Asselin, poursuivra de nouveaux projets dans la continuité de sa contribution au mieux-être collectif.

SOURCE Université de Sherbrooke

Renseignements : Judith Lavallée, coordonnatrice des communications stratégiques de la Grande Campagne, Service des communications | La Fondation | Université de Sherbrooke, [email protected] | 819 821-8000, poste 63828 | cell. 819 578-9976