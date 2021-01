L'Université de Sherbrooke s'associe à Bell dans le cadre de recherches avancées sur la technologie 5G sans fil

SHERBROOKE, QC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université de Sherbrooke entre dans une nouvelle ère numérique axée sur la recherche et l'innovation dans le domaine des télécommunications sans fil en partenariat avec Bell. Les systèmes de communication avancés de la 5G sans fil de Bell seront installés à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) pour mener des projets de recherche et développer des technologies dans des secteurs tels que l'Internet des objets (IdO), le manufacturier innovant et la gestion intelligente de l'énergie.

« Nous sommes très heureux de la confiance que Bell témoigne à l'Université de Sherbrooke et à nos chercheurs en décidant d'investir dans ce partenariat, indique Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats. Les preuves de concept, l'évaluation des avantages associés à ces technologies et leur effet positif concernant le rendement du capital investi nous permettront de développer des solutions qui répondront à de nombreux besoins dans la société, comme la gestion intelligente de l'énergie et la mobilité intelligente et décarbonnée. »

« Alors que le monde commence à adopter la prochaine génération de technologies sans fil, Bell s'engage à assurer que la recherche au Québec demeure à l'avant-garde de l'innovation 5G, a affirmé Nicholas Payant, vice-président, connectivité et fiabilité, Bell, également un gradué de l'Université de Sherbrooke. Je suis très familier avec les forces de l'Université de Sherbrooke et je suis fier que l'équipe Bell contribue avec notre expertise et nos meilleurs réseaux en partenariat avec l'université alors que nous transformons la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

« Les réseaux d'antennes intelligentes à grande échelle constituent la pierre angulaire de la 5G, explique le professeur Sébastien Roy du Département de génie électrique et de génie informatique de la Faculté de génie. Le partenariat avec Bell permettra de poursuivre la recherche et le développement de ces technologies sur un axe fondamental, mais en se basant sur des données réelles, provenant de véritables réseaux et des produits commerciaux disponibles ou en voie de l'être. »

Vers la transformation numérique des entreprises

Des technologies de pointe développées à l'Université de Sherbrooke deviendront un levier qui permettra aux entreprises d'atteindre leurs objectifs stratégiques et, dans certains cas, de réinventer leurs modèles d'affaires, notamment dans l'industrie manufacturière.

« La survie et la croissance de l'industrie manufacturière, dans un contexte mondial hautement concurrentiel, reposent sur l'appropriation de nouvelles technologies, sur la maîtrise et la valorisation des données, a déclaré Sébastien Houle, directeur général de Productique Québec. Aujourd'hui, ce ne sont plus les grandes entreprises qui dépassent les petites, ce sont les plus rapides qui devancent les plus lentes. »

Technologie responsable

Coresponsable de l'axe « impacts, usages et société » de l'Unité mixte internationale - Laboratoire de Nanotechnologies et Nanosystèmes de l'Université de Sherbrooke, Céline Verchère voit dans ce partenariat l'occasion de mener des recherches sur les retombées du déploiement de ces technologies pour la société. « Dans l'innovation, comment assurer le développement technologique associé au progrès économique, tout en gérant simultanément l'impact de ce développement sur la société, dans un contexte où les enjeux et défis socio environnementaux prennent de plus en plus d'importance? Cela fait partie de notre mission, en tant que chercheurs et chercheuses, de se pencher sur ces questions. »

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour son sens de l'innovation, sa synergie avec les organisations et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'UdeS est partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par la forte croissance de ses activités de recherche au cours des dernières années, ses succès en transfert technologique ainsi que ses initiatives en matière d'entrepreneuriat et d'innovation ouverte en collaboration avec les milieux industriels et sociaux.

À propos de Bell

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande. Elle possède également des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage extérieur et des médias numériques du pays. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle, prévue le 28 janvier cette année, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Université de Sherbrooke

Isabelle Huard

819 821-8000, poste 63395

[email protected]

Bell

Vanessa Damha

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca