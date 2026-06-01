Le diplômé et philanthrope Tim Griffin reçoit aussi cet honneur

SHERBROOKE, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Quelques jours après avoir mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin et avoir été nommée joueuse par excellence des séries éliminatoires, Marie-Philip Poulin recevra un doctorat honorifique de l'Université Bishop's lors de sa collation des grades annuelle le 6 juin 2026.

Marie-Philip Poulin (Groupe CNW/Université Bishop's) Tim Griffin (Groupe CNW/Université Bishop's)

Poulin, longuement considérée comme la meilleure joueuse de hockey de sa génération, sera honorée lors de la cérémonie de l'après-midi. Cette distinction survient un an après que l'équipe féminine de hockey des Gaiters de Bishop's a remporté le championnat national U SPORTS. À la suite de la cérémonie, Poulin rencontrera les membres de l'équipe féminine des Gaiters, lors d'un moment qui promet d'être marquant entre l'une des figures emblématiques du hockey et une équipe championne nationale. Il s'agit du premier doctorat honorifique décerné à Poulin.

Surnommée par les partisans « Captain Clutch », Poulin compte cinq participations en tant qu'olympienne et est triple médaillée d'or olympique, ayant inscrit le but gagnant lors de trois finales olympiques. Elle demeure la seule joueuse de hockey de l'histoire à avoir marqué lors de quatre matchs pour la médaille d'or olympique. Après avoir remporté l'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina, elle a mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter. Nommée joueuse la plus utile de la LPHF et joueuse de l'année de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2025, et chevalière de l'Ordre national du Québec, elle se présente à la collation des grades avec l'une des carrières les plus décorées de l'histoire du hockey féminin.

« Marie-Philip Poulin incarne des valeurs profondément alignées avec l'expérience Bishop's : l'excellence, le leadership, l'humilité et un engagement profond envers la communauté », a déclaré le principal et vice-chancelier Sébastien Lebel-Grenier. « Elle a marqué une époque dans son sport avec intégrité et un dévouement constant envers ses coéquipières et sa communauté. Le fait qu'elle rencontrera notre propre équipe féminine des Gaiters à la suite de la collation rend ce moment particulièrement significatif pour notre université. »

« Je suis grandement honorée de recevoir cette reconnaissance de l'Université Bishop's », a déclaré Poulin. « Le hockey m'a offert des possibilités que je n'aurais jamais imaginées, mais la partie la plus précieuse de ce parcours a toujours été les personnes avec qui je l'ai partagé. J'ai particulièrement hâte de rencontrer les Gaiters. Remporter un championnat national à leur quatrième saison seulement est un exploit remarquable, et je suis consciente de tout le dévouement, la confiance et le travail d'équipe nécessaires pour y parvenir. »

Tim Griffin, diplômé de Bishop's en 1971, recevra son doctorat honorifique lors de la cérémonie en matinée. Griffin a consacré quatre décennies au secteur financier, culminant à titre de président de Connor, Clark & Lunn Private Capital. Il demeure l'un des plus fervents supporters de l'Université, ayant siégé pendant vingt-quatre ans au conseil de la Fondation de l'Université Bishop's et ayant coprésidé la campagne majeure Leading the Way de 2012 à 2018, la campagne de financement la plus fructueuse de l'histoire de l'université.

« La relation de Tim Griffin avec Bishop's est un modèle de leadership et de générosité durables », a déclaré le chancelier Daniel Fournier. « Lorsque nous avons coprésidé ensemble la campagne Leading the Way, j'ai constaté à première vue l'importance qu'il accordait à l'université, à bien faire les choses et au potentiel de Bishop's. Son leadership a été central dans une campagne qui visait 30 millions de dollars et qui s'est conclue à 44,5 millions. Ce succès a contribué à façonner ce que Bishop's a pu bâtir depuis. »

La 199e collation des grades de l'Université Bishop's se déroulera au gymnase Denver du Centre sportif et récréatif John H. Price, situé au 2600, rue College, à Sherbrooke (Québec). La cérémonie du matin débutera à 10 h et celle de l'après-midi à 14 h 30.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec--l'un des environnements universitaires les plus distinctifs au Canada, où étudier en anglais au sein d'un milieu francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Notre campus de 550 acres abrite une communauté très engagée où les étudiantes et étudiants sont invités à se dépasser sur les plans académique, personnel et expérientiel.

La recherche et la créativité sont au cœur de la mission de Bishop's. Nous donnons à notre corps professoral, ainsi qu'à nos étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs et de premier cycle, les moyens de contribuer à la recherche, à l'innovation et à la création de connaissances dans une diversité de domaines. Nos chercheuses et chercheurs produisent de nouvelles connaissances pertinentes pour les communautés, les partenaires et les utilisateurs finaux, grâce à la collaboration et à l'interdisciplinarité. Les étudiantes et étudiants participent à toutes les étapes, des premières hypothèses jusqu'à la publication dans des revues évaluées par les pairs.

Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une chaire Jarislowsky et bénéficie d'un financement externe important, soutenu par une culture de recherche qui allie rigueur et étroite collaboration entre professeurs et étudiants. Des recherches innovantes et porteuses d'impact sont menées dans les domaines des affaires, de l'éducation, des lettres et sciences humaines, des sciences naturelles et des mathématiques, ainsi que des sciences sociales. L'offre de cycles supérieurs comprend un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'un programme de maîtrise individualisée favorisant la recherche interdisciplinaire.

SOURCE Université Bishop's

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