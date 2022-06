Au cours de la dernière décennie, Putzmeister, qui était déjà l'un des principaux fabricants de machines à béton en Europe, a connu une croissance et un développement constants au sein du groupe SANY. Le volume des ventes de Putzmeister est passé de 500 millions d'euros en 2011 à plus de 800 millions d'euros en 2021, ce qui a permis à cette dernière de conserver sa position de chef de file sur le marché mondial des machines à béton.

Grâce à son réseau de recherche et développement, de fabrication et de vente s'étendant à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie-Pacifique, l'ancienne entreprise familiale allemande jouit désormais d'une présence mondiale plus importante dans 154 pays et régions.

Au cours de la dernière décennie, Putzmeister a été intégré aux activités de géomarketing mondiales de SANY. Aujourd'hui, près de la moitié des machines à béton dans le monde portent le logo de Putzmeister ou de SANY.

Pour SANY, Putzmeister offre une expérience applicable en matière d'internationalisation, de fabrication intelligente et de concepts et pratiques allant de pair avec la quatrième révolution industrielle. Pour Putzmeister, sa capacité à développer de nouvelles entreprises est renforcée par le soutien financier et les ressources de SANY.

La coopération en matière de recherche et développement entre les deux entreprises a manifestement été fructueuse. Les équipes conjointes de recherche et développement ont lancé avec succès la série V8 et la pompe à béton de 45 m montée sur camion pour le marché européen et sont désormais des chefs de file dans le nouveau secteur des produits électriques, intelligents et numériques. Putzmeister a lancé la première pompe à béton hybride montée sur camion au monde, « iONTRON », et a appliqué la technologie des mégadonnées dans la production, le transport et le processus de placement du béton afin d'améliorer sa productivité, ses opérations et son efficacité énergétique.

La collaboration des deux entreprises leur permet d'ouvrir de nouveaux marchés l'une pour l'autre. Un plus grand nombre de produits de Putzmeister ont accédé au marché chinois grâce à SANY, comme les machines à gunitage, les machines à mortier, les pompes industrielles et le Telebelt de Putzmeister. De même, de nombreux produits de SANY ont gagné une notoriété mondiale grâce au réseau de Putzmeister. « Par rapport à la croissance des ventes, l'importance de l'acquisition réside dans le fait qu'elle a permis à SANY de profiter de la vision améliorée d'une société de premier plan en Occident, de son marché au sein des pays développés et de son modèle de gouvernance d'entreprise », a déclaré Jiang Xiangyang, représentant du président au nom de SANY et membre du conseil d'administration de Putzmeister Holding GmbH.

À ce jour, le partenariat entre SANY et Putzmeister a donné des résultats extraordinaires dans les domaines de la formation, des échanges d'employés, de la recherche et développement et du développement des entreprises. Ainsi, le partenariat a donné de meilleurs résultats que si chaque entreprise avait fait cavalier seul. Et le cumul de leurs activités a rapporté bien plus que prévu.

