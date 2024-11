Le partenariat de trois ans vise à contribuer à faire bouger le monde en faveur de la santé mentale des enfants

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - UNICEF Canada est ravi d'accueillir lululemon en tant que nouveau membre de la Coalition mondiale pour la santé mentale des jeunes (Global Coalition for Youth Mental Health) et comme partenaire du Fonds mondial de l'UNICEF pour la santé mentale. Ce partenariat de trois ans soutiendra des programmes et des initiatives visant à améliorer la santé mentale des enfants et des jeunes dans le monde entier, alors que lululemon mettra particulièrement l'accent sur l'interaction entre le mouvement et la santé mentale.

Faire bouger le monde en matière de santé mentale est plus urgent que jamais (Groupe CNW/UNICEF Canada)

L'UNICEF estime qu'un adolescent sur sept dans le monde souffre d'un problème de santé mentale, la moitié de tous les troubles mentaux se développant avant l'âge de 14 ans, et 75 pour cent avant la mi-vingtaine. Malgré le fardeau croissant des problèmes de santé mentale auxquels les enfants et les jeunes sont confrontés, il existe par ailleurs un manque critique d'action mondiale en matière de promotion et de protection de la santé mentale.

« Le moment est venu d'augmenter les investissements dans les services de santé mentale et de procurer aux enfants et aux jeunes les ressources et les outils essentiels pour développer leur plein potentiel. Alors que l'UNICEF vise à améliorer la santé mentale de 50 millions d'enfants et de jeunes dans 150 pays d'ici 2030, nous saluons l'engagement de lululemon à aider à façonner un avenir meilleur et à promouvoir la santé mentale et le bien-être à l'échelle mondiale », a déclaré Carla Haddad Mardini, directrice du financement privé et des partenariats de l'UNICEF.

« À l'échelle mondiale, seulement deux pour cent environ des budgets de santé des gouvernements sont alloués à la santé mentale. Nous devons intensifier le rythme et nous attaquer à la grave pénurie mondiale de financement et d'actions en faveur de la santé mentale et du bien-être, un enjeu qui empêche les enfants et les jeunes d'atteindre leur plein potentiel », a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. « Nous sommes honorés de nous associer à lululemon pour faire bouger le monde sur la question de la santé mentale et susciter un changement favorable au bien-être des jeunes du monde entier. »

La Coalition mondiale pour la santé mentale des jeunes, fondée par l'UNICEF avec le soutien de la Z Zurich Foundation, se concentre sur la mobilisation d'investissements et d'actions des secteurs public et privé pour promouvoir la santé mentale des enfants et des jeunes. Elle regroupe des entreprises et des organisations de premier plan au niveau mondial, telles que Jo Malone London, Pinterest, Sony, Spotify, le Zurich Insurance Group et la Z Zurich Foundation.

En collaboration avec lululemon, la Coalition vise à renforcer les compétences et l'environnement favorable à la santé mentale de 50 millions d'enfants et de jeunes dans 150 pays d'ici 2030 grâce aux investissements et à l'influence des secteurs public et privé.

« Chez lululemon, nous pensons que tout le monde a le droit d'être en bonne santé et que la voie vers le bien-être n'est possible que lorsque les outils, le soutien et les ressources sont accessibles à toutes et à tous », a déclaré Anne Wintroub, responsable de l'impact social et de l'engagement chez lululemon. « Nous sommes fiers de participer à cet effort essentiel et collectif visant à améliorer les résultats en matière de santé mentale pour les jeunes du monde entier », a précisé Mme Wintroub.

Pour de plus amples renseignements sur ce partenariat, visitez le site unicef.ca/partenariat-lululemon.

À propos du Centre d'impact social lululemon

lululemon pense que tout le monde a le droit d'être en bonne santé, et nous savons que la voie vers le bien-être n'est possible que lorsque les outils, le soutien et les ressources sont accessibles à toutes et à tous. Par l'entremise du Centre d'impact social lululemon, nous mettons à profit notre expertise, nos ressources et nos communautés pour investir et promouvoir le bien-être des personnes les plus touchées par les inégalités systémiques, guidés par notre objectif d'engendrer des retombées positives pour dix millions de personnes d'ici 2025. Pour de plus amples renseignements, consultez corporate.lululemon.com/our-impact/support-for-wellbeing/lululemon-centre-for-social-impact.

À propos de lululemon

lululemon athletica inc. est une entreprise de vêtements, de chaussures et d'accessoires de sport techniques pour le yoga, la course à pied, l'entraînement et la plupart des autres activités physiques, concevant des produits transformationnels et créant des expériences qui ouvrent la voie à des liens significatifs, à de plus grandes possibilités et au bien-être pour toutes et tous. En plaçant la barre très haut en matière d'innovation dans les tissus et designs fonctionnels, lululemon travaille avec des yogis et des athlètes de communautés locales du monde entier pour mener des recherches continues et obtenir des retours d'information sur les produits. Pour de plus amples renseignements, visitez le site lululemon.com.

À propos de la Coalition mondiale pour la santé mentale des jeunes

La Coalition mondiale pour la santé mentale des jeunes, dirigée par l'UNICEF et lancée en avril 2022 avec le soutien de la Z Zurich Foundation, est un réseau mondial de partenaires privés et d'autres secteurs qui vise à garantir que la santé mentale des enfants, des jeunes et des responsables parentaux soit une priorité à l'ordre du jour social, économique et politique.

À propos de L'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire axé sur les enfants à l'échelle mondiale. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram .

SOURCE UNICEF Canada

Pour organiser des entrevues ou pour plus de renseignements, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Directrice adjointe des communications, UNICEF Canada, 514 232-4510, [email protected]