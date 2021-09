L'UNESCO renouvelle le statut de Ville UNESCO de design de Montréal

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du rapport d'activités 2016-2019+ de la Ville de Montréal à titre de Ville UNESCO de design, l'UNESCO renouvelle la désignation et autorise la Ville à déployer son plan d'action 2021-2024.

Montréal : une inspiration pour les autres villes

Le rapport d'évaluation des activités de la Ville de Montréal à titre de Ville UNESCO de design souligne son excellente participation au sein du sous-réseau design et la hisse au rang d'inspiration pour les autres villes.

« Grâce à toutes ses actions, Montréal maintient son rôle de leader au sein du Réseau des villes UNESCO de design. Qu'il s'agisse de projets pilotes en lien avec la COVID-19, d'appels à projets partagés dans la communauté, du premier recensement des designers montréalais ou encore de participer à des forums, conférences et expositions internationales, la Ville de Montréal fait rayonner la qualité en design et en architecture », s'est réjoui le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

Montréal : Ville UNESCO de design depuis 2006

Montréal a été la première Ville en Amérique du Nord à intégrer le Réseau des villes UNESCO de design, qui compte maintenant 40 villes. L'UNESCO reconnaît le potentiel des designers à contribuer au devenir de Montréal, ainsi que l'engagement et la détermination de la Ville de Montréal, des gouvernements et de la société civile à miser sur cette force pour améliorer la qualité de vie des Montréalais.es. Ni un label, ni une consécration, cette désignation est une invitation à développer notre ville autour de sa créativité en design.

