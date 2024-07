VANCOUVER, BC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le bâtiment du centre communautaire Kerrisdale sera bientôt plus écoénergétique grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le projet consiste à remplacer les vieux systèmes de CVC de l'ensemble du bâtiment par des systèmes à faibles émissions de carbone. On intégrera notamment des systèmes de chauffage, de refroidissement et de récupération de chaleur dans le centre aquatique, les aires de loisirs, ainsi que les centres pour les jeunes et les personnes âgées. Ces améliorations permettront d'accroître l'efficacité énergétique du bâtiment et de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribuera à sa durabilité à long terme et lui permettra de continuer à servir les membres de la collectivité pendant de nombreuses décennies.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution et en diminuant les coûts tout en soutenant des milliers de bons emplois.

Citations

« Depuis plus de 80 ans, le centre communautaire Kerrisdale est un pilier de la collectivité de l'ouest de Vancouver et est soutenu par de nombreux bénévoles locaux dévoués. Grâce à cet investissement dans des travaux d'améliorations écologiques, le centre pourra assurer sa durabilité et son dynamisme, et sera en mesure d'offrir divers programmes et services aux résidents de tous âges, aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Kerrisdale, l'un des premiers centres communautaires de Vancouver, est un lieu très apprécié depuis plus de 80 ans et a permis de créer une foule de souvenirs précieux au cours de son existence. Grâce à l'aide financière de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, nous bâtissons un avenir plus durable et plus rentable pour cette installation en veillant à ce qu'elle puisse demeurer ouverte et accessible pour les générations à venir. »

Ken Sim, maire de la Ville de Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 382 800 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Ville de Vancouver fournit 595 700 $.

fournit 595 700 $. Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 48,3 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 281 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029. Infrastructure Canada se penche actuellement sur les prochaines étapes à suivre au titre du programme BCVI à la suite de cette récente annonce.

Au moins 10 % du financement est alloué à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

