Une représentation régionale forte au conseil d'administration de l'UMQ

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) dévoile aujourd'hui les premiers résultats du processus d'élection des représentantes et représentants des caucus régionaux qui siégeront au conseil d'administration pour le mandat du 1er avril 2026 au 31 mars 2028.

Ces élues et élus porteront la voix de leur région et contribueront à assurer une représentation forte et diversifiée des réalités municipales à l'échelle du Québec. Leur engagement permet à l'UMQ de maintenir une gouvernance ancrée dans les enjeux propres à chaque territoire, favorisant une pluralité essentielle de points de vue.

« Les représentantes et représentants régionaux jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de l'UMQ. Leur présence autour de la table assure une compréhension fine des enjeux propres à chaque région et renforce la capacité collective des municipalités à parler d'une seule voix. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui s'engagent pour ce nouveau mandat et s'investissent au service de leur région et de l'ensemble du monde municipal. » M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Représentantes et représentants régionaux

Région 01 - Bas‑Saint‑Laurent

• M. Guy Caron, maire de Rimouski

Région 02 - Saguenay-Lac‑Saint‑Jean

• Mme Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

Région 04 - Mauricie

• M. Alain Richard, maire de Saint‑Roch‑de‑Mékinac

Région 05 - Estrie

• Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby

Région 10 - Nord‑du‑Québec

• M. Guy Lafrenière, maire de Lebel‑sur‑Quévillon

Région 11 - Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

• M. Simon Deschênes, maire de Sainte‑Anne‑des‑Monts

Région 12 - Chaudière‑Appalaches

• Mme Manon Bougie, mairesse de Saint‑Georges

Région 14 - Lanaudière

• M. Normand Grenier, maire de Charlemagne

Région 15 - Laurentides

• M. Xavier‑Antoine Lalande, maire de Saint‑Colomban

Région 16 - Montérégie

• M. Patrick Péloquin, maire de Sorel‑Tracy

Région 17 - Centre‑du‑Québec

• Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Les représentantes et représentants des autres caucus régionaux seront annoncés au cours des prochaines semaines.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]