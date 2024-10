L'UMQ met en lumière l'importance des municipalités avec la campagne « Ta municipalité s'en occupe »

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière de lancer la campagne nationale « Ta municipalité s'en occupe », visant à valoriser le rôle indispensable des municipalités dans le quotidien des Québécoises et Québécois.

Déployée partout au Québec jusqu'au 1er novembre 2024, cette campagne cherche à rappeler que, chaque jour, les municipalités contribuent à faire de nos milieux de vie des espaces où il fait bon vivre, grâce à une offre variée de services qui touchent directement la qualité de vie de la population. Qu'il s'agisse de l'aménagement urbain, des loisirs, de la sécurité ou encore du développement économique, les municipalités sont au cœur de notre quotidien, travaillant pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens.

L'UMQ souligne par ailleurs que cette campagne de communication a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À environ un an des prochaines élections municipales, Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, souligne l'importance de cette campagne : « En tant que premier palier de gouvernement, les municipalités sont au cœur de la vie citoyenne. Cette campagne témoigne de notre volonté de rappeler que chaque action municipale contribue à façonner un milieu de vie de qualité. Nous voulons réaffirmer la place prépondérante des municipalités comme gouvernement de proximité. »

Présentée à la télévision, à la radio, sur le Web et les réseaux sociaux, ainsi que via les canaux de communication de l'UMQ, la campagne invite les citoyennes et citoyens à découvrir ou redécouvrir la richesse des services municipaux. De la gestion des infrastructures à l'organisation des activités communautaires, les municipalités sont des partenaires indispensables du quotidien.

En somme, « Ta municipalité s'en occupe » rappelle que derrière chaque service de proximité se cache un engagement : celui de rendre la vie meilleure, plus inclusive et plus dynamique pour toutes et tous.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec.

