L'UMQ lance une campagne de communication pour valoriser le rôle des municipalités

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ), représentant plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, a lancé en début de semaine une campagne de communication visant à mettre de l'avant le rôle crucial des municipalités québécoises. La campagne, dont le slogan est « Le visage des municipalités change. Notre rôle aussi. », met en lumière le rôle primordial des municipalités dans la gestion des enjeux prioritaires pour les citoyennes et citoyens.

Pour M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, les municipalités sont bien plus que des gestionnaires d'infrastructures et de services. « Les municipalités sont également des actrices de premier plan dans l'amélioration de la qualité de vie de toutes et de tous. Face aux enjeux qui préoccupent la population du Québec, notamment l'itinérance, la crise du logement et l'adaptation aux changements climatiques, le gouvernement municipal est plus que jamais un gouvernement de proximité qui est là pour répondre aux besoins de la population et lui offrir des solutions concrètes. »

Cette campagne grand public vise à sensibiliser la population à la réalité complexe et aux défis auxquels les municipalités font face. L'UMQ entend ainsi renforcer la perception du rôle municipal, souvent méconnue ou sous-estimée, en démontrant concrètement son impact sur le quotidien des québécoises et des québécois.

Les messages de la campagne ont été élaborés en collaboration avec l'agence Upperkut. Les différentes exécutions sont diffusées à la radio dans les différentes régions du Québec et sur le web et les médias sociaux, via les canaux de communication de l'Union. De plus, l'UMQ propose aux municipalités une trousse d'outils pratiques à utiliser sur le web.

En matière créative, l'UMQ a opté pour une tonalité positive et proche des gens, comme en fait foi la publicité radio, à la fois touchante et percutante, qui est diffusée aux heures de grande écoute partout au Québec.

En bref, avec cette campagne l'UMQ souhaite rappeler que les municipalités sont au cœur de la qualité de vie de la population, qu'elles sont des lieux de vie dynamiques et inclusifs, à l'avant-garde des enjeux prioritaires de leur communauté.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

