Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la Montérégie-Ouest

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui à Salaberry-de-Valleyfield à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, monsieur Patrick Péloquin, représentant régional de l'UMQ et maire de Sorel-Tracy ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

« Partout au Québec, les municipalités font face à des défis importants, qu'il s'agisse de la pression sur les infrastructures, la main‑d'œuvre ou du financement nécessaire pour soutenir la croissance de nos communautés. La tournée nous permet d'entendre directement les réalités régionales et de travailler ensemble à des solutions concrètes. La Montérégie‑Ouest joue un rôle essentiel dans le développement du Québec, et il est important que ses priorités soient pleinement reconnues et prises en compte. » mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« « C'est un plaisir de recevoir le président de l'UMQ dans notre ville. Ces rencontres sont essentielles pour faire avancer nos dossiers et pour s'assurer que les enjeux de la Montérégie‑Ouest soient bien compris et portés au niveau national. C'est aussi l'occasion de partager concrètement ce que nous vivons comme élues et élus sur le terrain. Notre région possède ses particularités et ses forces, mais elle fait également face à des défis importants, notamment en matière de main‑d'œuvre immigrante et de financement des infrastructures municipales. » a déclaré monsieur Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield

« À titre de représentant régional au sein du conseil d'administration de l'UMQ, je suis déterminé à faire valoir les priorités de la Montérégie et à soutenir nos municipalités dans leurs projets structurants. Les échanges d'aujourd'hui démontrent à quel point la collaboration est essentielle pour répondre aux besoins de nos communautés, notamment en matière de main‑d'œuvre, de mobilité et de financement des infrastructures. La tournée du président confirme l'importance d'une voix forte et unie pour défendre les réalités de notre région. » Patrick Péloquin, représentant régional de l'UMQ et maire de Sorel-Tracy

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]