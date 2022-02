L'UMQ et le ministre Lionel Carmant invitent les municipalités à soutenir les jeunes sous la protection de la jeunesse en 2022

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, joignent leurs voix et invitent les municipalités de partout au Québec à participer en grand nombre, en 2022, au Plan municipal d'emplois pour les jeunes sous la protection de la jeunesse.

À cette occasion, l'Union est fière de dévoiler une vidéo, produite en collaboration avec la Ville de Montréal et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, visant à démystifier le fonctionnement du programme et à mieux comprendre ses retombées positives.

Le Plan municipal d'emplois, offert par l'UMQ grâce au soutien de son partenaire SIRCO, vise à mieux intégrer les jeunes qui quittent les services de la protection de la jeunesse dans leur communauté lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. En développant leur employabilité grâce à un emploi saisonnier au sein d'une municipalité de leur région, les jeunes peuvent ainsi acquérir des aptitudes au travail, en plus de découvrir les multiples compétences et services offerts par une municipalité.

Initié en 2013, le programme connaît depuis une progression constante du nombre de municipalités participantes. Au cours des huit dernières années, c'est plus de 500 emplois qui ont été offerts par plus de 87 municipalités à des jeunes sous la protection de la jeunesse grâce au Plan.

Pour en connaître davantage sur le Plan municipal d'emplois, consultez le site Internet de l'UMQ. Les municipalités intéressées à participer au programme cette année peuvent remplir le formulaire d'inscription disponible en ligne ou contacter madame Brigitte Béliveau, conseillère analyste en droit du travail et sécurité du travail, au 514 282-7700, poste 238, ou à [email protected].

« Les jeunes de 18 ans qui quittent les services de la protection de la jeunesse se retrouvent du jour au lendemain avec des défis de la vie adulte. La plupart du temps, ils disposent d'un faible réseau social et familial pour les soutenir dans cette transition et, trop souvent, se retrouvent à la rue. C'est pour enrayer ce fléau et miser sur les forces de notre jeunesse que l'UMQ a mis sur pied, en 2013, le Plan municipal d'emplois. En 2022, le milieu municipal peut une fois de plus agir et faire la différence dans la vie de ces jeunes, tout en favorisant leur intégration au sein de leur communauté. J'invite le milieu municipal à appuyer, encore cette année, les jeunes de la DPJ dans leur région grâce à cette formidable initiative. »

Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

« L'intégration sur le marché du travail est une belle façon de développer l'autonomie des jeunes sous la protection de la jeunesse du Québec, en plus de leur offrir stabilité et souvent une première expérience professionnelle. Je salue cet heureux partenariat qui existe depuis 10 ans avec l'Union des municipalités de Québec et j'encourage les directions de la protection de la jeunesse à favoriser la réussite de cette initiative et à faire connaître davantage ces opportunités auprès des jeunes pris en charge par la protection de la jeunesse. Je félicite aussi toutes les municipalités qui ont joint les efforts de mise en œuvre de ce plan. Ces initiatives sont un bel exemple de responsabilité collective de l'avenir de nos jeunes. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Un jeune grandit grâce au réseau qui se forme autour de lui. Il s'épanouit au contact de gens bienveillants qui croient en lui. Grâce au Plan municipal d'emplois pour les jeunes sous la protection de la jeunesse de l'UMQ, une première expérience positive sur le marché du travail se transforme en une dose nécessaire d'estime et de confiance en soi. »

Nancy Audet, autrice et marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

