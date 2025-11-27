L'UMQ et Commissionnaires du Québec s'associent pour renforcer la cybersécurité des municipalités

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière d'annoncer le lancement d'une offre de service complète en cybersécurité, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des municipalités québécoises. Développée en collaboration avec Commissionnaires du Québec, elle propose des solutions flexibles, accessibles et adaptées aux réalités locales.

Les deux organisations unissent leurs expertises pour offrir aux municipalités un accompagnement visant à renforcer leur posture de cybersécurité, leur résilience numérique et leur capacité à prévenir, détecter et répondre efficacement aux incidents.

« Cette offre de services est une réponse concrète aux défis croissants auxquels font face nos municipalités en matière de sécurité numérique. Elle s'inscrit dans notre volonté d'offrir à nos membres un guichet unique en cybersécurité. Grâce à des outils comme la surveillance continue des réseaux municipaux, le blocage des connexions malveillantes, les simulations d'intrusion ou encore les ateliers de sensibilisation pour le personnel, nous offrons aux municipalités des solutions tangibles, accessibles et adaptées à leurs réalités », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

Pour en savoir plus sur ce qu'offre le service de prévention en cybersécurité, consultez le site de l'UMQ.

Commissionnaires du Québec

Acteur québécois reconnu depuis 100 ans, Commissionnaires du Québec se distingue par sa mission sociale axée sur l'emploi des vétérans et par une expérience solide en sécurité physique et numérique. L'organisation a assuré la sécurité d'événements d'envergure internationale comme le G7, la COP15, la 70e Assemblée parlementaire de l'OTAN, ainsi que plusieurs événements d'État, en plus d'accompagner des ministères fédéraux et le gouvernement de l'Alberta dans leurs initiatives de cybersécurité.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279