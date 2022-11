L'UMQ appuie la Ville de Saint-Constant

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Plus tôt aujourd'hui, les membres du comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont adopté unanimement une résolution d'appui à la Ville de Saint-Constant, dans la foulée des gestes d'intimidation, des menaces et des actes de violence dont ont été victimes les élues et élus et le personnel de la municipalité de la part d'un citoyen au cours des dernières années.

« Nous dénonçons vigoureusement la situation qui perdure à Saint-Constant depuis bien trop longtemps. Il est inacceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière. De tels comportements n'ont pas leur place dans une société démocratique comme la nôtre et nous appuyons entièrement les demandes du maire Jean-Claude Boyer », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que l'UMQ suit de près le dossier de l'intimidation envers les élues et élus municipaux depuis plusieurs années. En 2021, l'Union a lancé la campagne nationale « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », dans le contexte d'une dégradation marquée du climat politique dans plusieurs municipalités et d'une hausse des gestes d'intimidation à l'endroit des élues et élus municipaux dans plusieurs régions. La déclaration d'engagement, au cœur de la campagne, a été adoptée depuis par plus de 400 municipalités, partout au Québec, dont par la Ville de Saint-Constant le 2 février 2021. Cette initiative a notamment mené à l'adoption d'une motion par l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec, ainsi qu'au dépôt du Plan d'action pour favoriser le respect et la civilité par le gouvernement du Québec.

Par ailleurs, depuis 2015, l'UMQ offre un regroupement en assurance pour la protection et la vie privée. Premier programme en assurance du genre au Canada, il permet de couvrir une partie des frais des procédures judiciaires entamées par des municipalités contre les personnes tenant des propos diffamants, harcelants ou haineux à l'endroit des élues, élus et hauts fonctionnaires municipaux.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]