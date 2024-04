L'UMQ annonce un Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif

MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) annonce la tenue d'un Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif le 10 mai prochain à Drummondville.

Rassemblant des expertes et experts, des acteurs de la société civile, des partenaires de différents horizons, ce rendez-vous national sera l'occasion pour les élues et les élus municipaux d'échanger sur l'importance du transport collectif partout au Québec.

Nous sommes à un moment charnière, celui où nous devons collectivement tracer la voie vers un avenir plus durable, plus accessible, et plus prometteur pour nos régions. Le monde municipal se mobilise pour faire de cette vision une priorité nationale, un engagement envers l'épanouissement de nos collectivités qui nécessite des investissements majeurs qui doivent se concrétiser rapidement.

« Il est temps de faire du transport collectif une priorité nationale. Le gouvernement du Québec doit prendre acte des demandes du milieu municipal et assumer ses responsabilités tout comme le font les municipalités. Nous entendons les nuances apportées par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Geneviève Guilbault, suite à sa déclaration d'hier et nous l'invitons à se joindre à nous afin de nous présenter sa vision lors de ce grand rendez-vous. », a mentionné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

